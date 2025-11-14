Los «papeles de Epstein» acorralan a Trump y al expríncipe Andrés

Publicado por Efe Nueva York / Londres Creado: Actualizado:

Nuevos correos de Jeffrey Epstein revelan que el pederasta consideraba que Trump estaba «al borde de la locura». Y en otro de los correos publicados por el Congreso de los Estados Unidos revelan que Epstein dijo a un experiodista del The New York Times que tenía fotos del presidente Donald Trump con mujeres en bikini y que había «entregado» su exnovia al magnate de Nueva York.

Ayer, el escándalo se coló en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Durante la firma de la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, Trump había habilitado el espacio a preguntas, interrumpió para hablar de temas económicos y luego la prensa fue invitada a salir de la oficina cuando un reportero gritó al mandatario una duda sobre las nuevas publicaciones de documentos del caso Epstein que lo ponen en el centro de la polémica, por supuestamente haber tenido conocimiento de los crímenes y contacto con una de las víctimas.

Trump ha ejercido presión sobre las dos legisladoras republicanas que están a favor de que se publiquen íntegramente los archivos del pederasta Jeffrey Epstein para que retiren su apoyo a la ley, que es clave para que prospere la iniciativa. Varios miembros de la Administración de Trump, entre ellos la fiscal general de EE UU, Pam Bondi, se reunieron ayer mismo con la legisladora republicana de Colorado Lauren Boebert para intentar que retire su apoyo a la propuesta sobre el caso Epstein, de acuerdo con CNN.

Los nuevos correos del pederasta que han ido apareciendo en las últimas horas confirman que la famosa fotografía en la que el expríncipe Andrés aparece agarrando de la cintura a la entonces menor de edad Virginia Giuffre es real, contrariamente a lo que Andrés ha argumentado repetidamente.

Los medios británicos se hacen eco de esos mensajes, y particularmente de los que el millonario estadounidense intercambió con un periodista en 2011, en los que escribió: «Sí, ella estaba en mi avión, y sí, tiene esa fotografía tomada con Andrés, como tantos de mis empleados tienen».

En su autobiografía póstuma, Giuffre recuerda que fue ella la que pidió que alguien tomara esa fotografía con la cámara desechable que traía para poder tener un recuerdo de sus prestigiosas amistades: en ella aparece agarrada por la cintura por Andrés mientras ambos miran a la cámara, y en el fondo aparece la aristócrata británica Ghislaine Maxwell.