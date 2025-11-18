Robles denuncia disparos de Israel a cascos azules españoles en Líbano

Publicado por Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

Soldados españoles integrados en la misión de pacificación de Naciones Unidas en Líbano fueron atacados este domingo en la zona de El Hamames, al sur del país, por un carro de combate del Ejército israelí. Los uniformados se encontraban realizando una tarea de reconocimiento terrestre cuando se produjeron disparos de ametralladora pesada lanzados desde un Merkava a escasos metros donde se encontraban, sin que hubiera que lamentar heridos ya que pudieron protegerse.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, detalló el incidente este lunes durante la participación en un foro de comunicación. Relató que el Gobierno transmitió «una queja» y que Naciones Unidas difundió un comunicado de condena. Por su parte, el Ejército israelí «ha tratado de justificar» el comportamiento de sus militares, según Robles, aunque mantiene una investigación interna abierta.

Según informó la Finul (Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano), el ataque se produjo a las seis de la mañana del domingo. «Los disparos de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de los cascos azules, que iban a pie y tuvieron que refugiarse aprovechando el terreno", explicó el mando de la misión, quien a través de sus enlaces con el Ejército israelí exigió el cese inmediato del fuego. Los soldados españoles «pudieron salir de la zona 30 minutos más tarde, cuando el carro de combate se retiró a la posición del Ejército israelí» en suelo libanés.

El Ejército israelí alegó que los cascos azules españoles «fueron clasificados como sospechosos por las malas condiciones meteorológicas» y sus tropas «dispararon tiros de advertencia (...) tras una revisión se determinó que eran soldados de la ONU que realizaban un patrullaje en la zona».