Diario de León

Trump exige a Ucrania la capitulación ante Rusia antes del próximo jueves

Putin afirma que recibió el plan de paz y puede ser base de arreglo pacífico «definitivo"

Imagen de un edificio destruido por los misiles rusos.

Imagen de un edificio destruido por los misiles rusos.efe

Publicado por
Agencias
Kiev

Creado:

Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes un ultimátum al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra de Ucrania. «Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno», declaró el mandatario. Trump hizo estas declaraciones después de que el diario The Washington Post publicara, citando fuentes familiarizadas, que la Casa Blanca ha puesto como ultimátum a Zelenski el próximo Día de Acción de Gracias para que acepte el plan o, de lo contrario, perderá el apoyo de Estados Unidos.

Preguntado por la entrevista sobre el plan, que implicaría que Ucrania cediera territorio a Rusia, el líder estadounidense subrayó que Kiev ya «está perdiendo territorio» con la guerra, un conflicto que dijo está «fuera de control, es una masacre». El mandatario recordó que hasta ahora Estados Unidos ha transferido a Ucrania «las mejores equipamientos militares del mundo». Cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente ruso, Vladímir Putin, decida atacar en el futuro a otros países europeos, Trump se mostró convencido de que el jefe del Kremlin «no busca más problemas» y que ha aprendido la lección de una guerra «que debería haber durado un día y lleva cuatro años». Destacó además la entrada en vigor este viernes de las nuevas sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, que calificó de «muy poderosas».

El plan de 28 puntos de Trump para Ucrania, filtrado a medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistado militarmente por Moscú. Aunque según las filtraciones el plan fue negociado entre Estados Unidos y Rusia, la Casa Blanca sostiene que ha conversado «por igual» con Ucrania. El nuevo empuje para un nuevo plan de paz llega tras meses en los que Trump había mostrado su frustración por la negativa de Putin a detener la guerra en Ucrania y la imposición a Moscú de varios ultimátums que fueron incumplidos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este viernes que ha recibido el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos y afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico «definitivo». «Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales con la Administración estadounidense.

El Gobierno ucraniano se ha comprometido a trabajar «de forma constructiva» sobre la base del nuevo plan pero las numerosas concesiones territoriales y de otro tipo que éste plantea son recibidas con inquietud entre los ucranianos, que ansían el fin de la guerra, aunque se niegan mayoritariamente a ceder al ultimátum ruso. «La guerra es un puro infierno y creo que hay que pararla si existe la posibilidad», dice Katerina Grómik, una empresaria de 38 años residente en Járkov atacada casi a diario. «Queremos vivir. No queremos irnos a la cama con el miedo de que nunca nos despertaremos o llevar a nuestros hijos al colegio con el miedo de no volver a verlos», enfatizó. Grómik admitió que ningún plan puede satisfacer por completo a todas las partes, reflejando la disposición existente entre los ucranianos a realizar concesiones dolorosas, pero le resultó difícil definir las condiciones exactas que estaría lista para aceptar. «Daría cualquier cosa porque la guerra terminara mañana. Pero no al precio de permitir que el agresor se quede con parte de mi país y lo llame ‘paz’», dijo Irina Kolbásova, de 49 años, a la que la ocupación rusa desplazó de Mariúpol. Para quienes observan desde el extranjero, el plan de EE. UU. puede parecer un compromiso político sólido, señaló, pero agregó de inmediato: «para nosotros, se trata de nuestros hogares tomados, de nuestras familias, de nuestra gente, que seguirá viviendo bajo la ocupación y en el miedo». Kolbásova vive aguardando a su hijo de 25 años, Volodímir, un soldado capturado en 2022 durante el asedio ruso que destruyó buena parte de su ciudad. Según explicó, en los casi cuatro años que su hijo lleva cautivo, no ha recibido nunca noticias suyas, en violación de la Convención de Ginebra. «¿Cómo se puede alcanzar un acuerdo sincero con quienes no reconocen ninguna ley ni convención, ni el propio valor de la vida humana?», se preguntó. Kolbásova reconoce que Ucrania está perdiendo recursos y vidas, pero subraya que el plan de EE. UU. no detendría la guerra. «No veo paz en este ‘plan de paz’. Simplemente le dará al enemigo un respiro para que pueda atacar de nuevo», dijo en alusión a la propuesta de reducir el tamaño del Ejército ucraniano y de dejar sin castigo la agresión y los crímenes rusos.

Los ucranianos ven el nuevo plan de paz de EE. UU. con desconfianza y escepticismo
tracking