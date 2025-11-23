Zelenski designa un equipo que trabaje en un plan de paz «justo"

Publicado por Agencias Berlín Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, designó este sábado un equipo negociador para trabajar con EE.UU., Rusia y otros socios internacionales en un plan de paz «justo y sostenible», que estará encabezado por el máximo responsable de su gabinete, Andrí Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov, entre otros. En un decreto firmado por el mandatario, este incluye en el equipo, además del jefe de su oficina y del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, al jefe de la Inteligencia Militar (GRU), Kirilo Budánov, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnatov, y al jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko. Asimismo, participarán en las negociaciones el viceministro de Exteriores Serguí Kislitsia, el vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Yevgueni Ostrianskí, el subjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Oleksandr Poklad, y el asesor de Yermak Oleksandr Bevz. El decreto menciona que estas nueve personas participarán «en el proceso de negociaciones con Estados Unidos y otros socios internacionales de Ucrania, así como con representantes de la Federación Rusa, con el fin de lograr una paz justa y sostenible». Zelenski firmó el decreto dos días después de recibir de representantes militares estadounidenses el borrador del plan de 28 puntos elaborado por EE.UU. para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, y al que debería responder antes del próximo jueves, según el ultimátum que le dio el presidente estadounidense, Donald Trump, la víspera. El jefe de Estado ucraniano afirmó el viernes en un discurso ante la nación que buscará soluciones constructivas con los principales socios y que presentará sus argumentos, intentará persuadir y ofrecerá alternativas a algunos de los puntos del plan de Trump, negociado sin la implicación de Ucrania ni de la Unión Europea (UE). También dijo que ahora es uno de los momentos más difíciles de la historia de Ucrania, que se encuentra bajo una de las presiones más fuertes hasta el momento, pues los ucranianos «pueden verse ante una elección muy dura: o bien la pérdida de nuestra dignidad, o el riesgo de perder a un socio clave», en referencia a EE.UU. Zelenski también prometió no traicionar el juramento que prestó en 2019 cuando asumió su cargo al prometer defender la soberanía e independencia de Ucrania, a proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos, y a cumplir la Constitución, que prohíbe la cesión de territorios. El plan de Trump contempla que Ucrania, a cambio de garantías de seguridad no definidas, reduzca el tamaño de sus Fuerzas Armadas a 600.000 efectivos, acepte consagrar en su Constitución que no se unirá a la OTAN, que a su vez no podrá desplegar tropas en el país. Además, la ocupada península ucraniana de Crimea y las regiones orientales de Lugansk y Donetsk serían «reconocidas como de facto rusas», incluido por Estados Unidos, en tanto que las provincias ucranianas sureñas de Jersón y Zaporiyia quedarían congeladas a lo largo de la línea de contacto. Rusia por su parte, que sería reintegrada en la comunidad internacional y el sistema económico con el levantamiento de sanciones, «renunciaría a otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones», por ejemplo en Sumi, Jarkov o Dinpropetrovsk. Otro punto establece «plena amnistía» por las acciones durante la guerra, es decir por los crímenes de guerra cometidos.

Marco Rubio y Steve Witkoff

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, estarán en las conversaciones que Washington mantendrá el domingo en Ginebra con las autoridades ucranianas para tratar el controvertido plan de paz. El objetivo, según un funcionario estadounidense citado por CNN, es pulir el texto antes de que Zelenski hable directamente con Trump, que le ha dado al ucraniano hasta el próximo jueves para aceptar la propuesta. El funcionario también indicó que está prevista una reunión entre una delegación rusa y estadounidense para discutir la proposición de paz, y que se celebrará pronto.

