Trump cierra en su ofensiva contra Maduro el espacio aéreo de Venezuela

Publicado por Saraí Coscojuela / Efe Caracas / Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela «permanecerá cerrado en su totalidad».

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

El mensaje se produce después de que el diario The New York Time, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro. La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán «muy pronto» en tierra contra supuestos «narcotraficantes de Venezuela», mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE UU instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona. La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realiza con el argumento —no demostrado— de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.

Mientras, las comunas en Venezuela han respondido al llamado del presidente Nicolás Maduro de prepararse para una posible confrontación armada con EE.UU., que mantiene un vasto despliegue militar en el mar Caribe defendido por el gobernante republicano Donald Trump como parte de una estrategia contra el narcotráfico, pero que para Caracas supone una «amenaza».

En septiembre pasado, después de la llegada de barcos y tropas estadounidenses a aguas próximas al país suramericano, Maduro anunció la creación de las Unidades Comunales Milicianas en 5.336 zonas del país, que agruparán, a su vez, la denominada «Base Popular de Defensa Integral», con la tarea de garantizar «la paz» que —anticipó el gobernante— «el país nunca había tenido». La movilización ciudadana se dio a la par del despliegue aéreo y naval de Estados Unidos en el Caribe, región que permanece en vilo por los ataques en el mar a más de 20 lanchas que la Casa Blanca vincula con el narcotráfico y la reciente advertencia de Trump de que empezarán «muy pronto» a detener en tierra «a los narcotraficantes en Venezuela».

En respuesta al despliegue en el Caribe, el chavismo llamó a un proceso de alistamiento en el que, de acuerdo con el Gobierno venezolano, se inscribieron más de ocho millones de personas en la Milicia, como se conoce a un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformado por civiles con entrenamiento militar. «El que ose a poner un pie en Venezuela, se va a enfrentar a la furia de un pueblo que no se ha rendido nunca en más de 500 años», subrayó el ministro Cabello.