Trump arremete contra los somalíes: «Su país apesta. No los queremos"

Primero arremetió contra los haitianos, que «se comen a los gatos», después puso en su objetivo a los venezolanos por sus vínculos con el narcotráfico... y ahora ha descargado su odio contra los somalíes. «No tienen nada, sólo andan por ahí matándose entre ellos», soltó Donald Trump el martes durante una reunión de su Gabinete.

Las personas originarias del país africano se han convertido en las últimas víctimas del discurso antiinmigración del presidente norteamericano, que acaba de paralizar las solicitudes de ciudadanía y residencia para 19 países —Somalia entre ellos— a los que en junio ya había impuesto restricciones de viaje a Estados Unidos. El violento discurso de Trump contra este colectivo se produce en pleno escándalo por el destino de mil millones de dólares a supuestos servicios sociales en Minnesota —un Estado históricamente demócrata— a través de facturas falsas por parte de estadounidenses de origen somalí. La investigación judicial apunta a que esos recursos, en realidad, no existían.

El caso ha dado alas a Trump para atacar sin piedad a quienes llegan de este rincón de África: «Su país no sirve por una razón. Su país apesta y no los queremos en EE UU». «No contribuyen con nada», remató sobre una nación donde, según la ONU, el 70% de la población sobrevive en una «pobreza multidimensional».

Los somalíes se han convertido en una de las últimas obsesiones de Trump en su campaña contra la inmigración. De hecho, su Gobierno eliminó la pasada semana la protección a este colectivo frente a posibles deportaciones, una medida que estaba vigente en EE UU desde 1991, cuando el país africano se sumió en la guerra y colapsó. «Podríamos ir en una dirección u otra, y vamos a ir en la dirección equivocada si seguimos aceptando basura», comentó el inquilino de la Casa Blanca, quien posee un largo historial de ataques a las minorías y difusión de bulos sobre ellas. «Estamos en un punto de inflexión», insistió el polémico magnate.

El rechazo del presidente norteamericano a los somalíes en general toma forma en la figura de Ilhan Omar, congresista demócrata por Minesota que nació en el país africano, a quien calificó de «basura». «Su obsesión conmigo es inquietante. Espero que reciba la ayuda que necesita desesperadamente», le respondió la política que, como otras personas con su mismo origen, se asentó en este estado del Medio Oeste donde reside la mayor comunidad estadounidense-somalí de EE UU.

No es el único país en el objetivo. Trump reiteró ayer que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, una presencia que la nación suramericana señaló en la Corte Penal Internacional (CPI) como una amenaza contra su soberanía.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español, José Manuel Albares, ha defendido ayer mismo una salida pacífica a la crisis en Venezuela frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos de realizar inminentes ataques terrestres en el país.