Liberan a cien estudiantes secuestrados en Nigeria

Al menos cien de los 303 estudiantes secuestrados el mes pasado de la Escuela Católica St. Mary’s, en el estado de Níger, al norte de Nigeria, fueron liberados por el Gobierno del presidente Bola Ahmed Tinubu, según confirmó este lunes la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés). "Sí, el gobierno nos ha informado de la liberación de cien estudiantes. La Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y el gobierno estatal nos confirmaron la liberación”, dijo el reverendo Joseph Hayyab, presidente de la CAN en los estados del norte de Nigeria. De los 303 estudiantes y doce miembros del personal docente raptados por individuos armados, unos 50 lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre. Aún permanecen en cautiverio alrededor de 153 menores y todo el personal docente. “Estamos listos para recibir a los niños. Los padres y todos han sufrido mucho por el secuestro y estamos ansiosos por tenerlos de vuelta”, añadió Hayyab y elogió al gobierno por el esfuerzo realizado. El obispo Bulus Yohanna, presidente de la CAN en el estado de Níger y propietario del internado también confirmó la noticia.