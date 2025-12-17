Epstein amasó su fortuna con dinero de familia de Ana Obregón

Publicado por Efe Nueva York Creado: Actualizado:

El magnate y pederasta Jeffrey Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz Ana Obregón y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra, según The New York Times (NYT). El rotativo indica en un reportaje publicado este martes que, a principios de la década de 1980, Epstein salía de manera casual con la famosa española.

En un momento dado, los Obregón, junto a otras familias de España, le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la firma de inversiones Drysdale Securities, que acabó quebrando. Epstein contactó entonces con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien relató al periódico que tras una búsqueda de un año descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense.

«Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero», y esta ganancia, combinada con una presunta estafa al empresario Michael Stroll, «lo convirtió en millonario», de acuerdo al medio neoyorquino.

En su caso, Stroll acusó a Epstein de fugarse con gran parte de su inversión de 450.000 dólares en un acuerdo que nunca se materializó, mientras que Douglas Leese, contratista de defensa británico, también le acusó de malversar a través de su cuenta de gastos.

El NYT relata además otra serie de engaños que llevaron a Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York en la que aguardaba el comienzo de su juicio por tráfico sexual, a convertirse en multimillonario. Por ejemplo, apunta que el magnate solicitó dinero a inversores externos —entre los que se encontraban el director ejecutivo de la editorial Simon & Schuster— para luego desaparecer con él.

Epstein también «exageró» sus lazos con David Rockefeller, patriarca de la prestigiosa familia Rockefeller, para «impresionar a personas e instituciones poderosas». También impulsó su riqueza el apoyo de Les Wexner, fundador del minorista L Brands —que posee marcas como Victoria’s Secret— pues le ayudó a relacionarse con otras figuras poderosas como el gestor de fondos de cobertura Ken Lipper.

El NYT también asegura que un miembro de la firma de inversiones Bear Stearns, para la que Epstein trabajó entre 1976 y 1981, le presentaba «constantemente» a Epstein clientes y mujeres jóvenes a las que enviaba a su apartamento y con las que, en muchas ocasiones, mantenía encuentros casuales o románticos.

Epstein también afirmaba falsamente que se había graduado de la universidad, y además «abusó de su cuenta de gastos y otorgó a su novia acceso privilegiado a inversiones» en esa misma firma, agrega The New York Times.