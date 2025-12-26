Epstein enreda al presidente Trump

Publicado por Efe Washington Creado: Actualizado:

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que ha recibido de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein que deberá revisar antes de hacerlos públicos.

«Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas más», detalló en un mensaje en redes sociales.

Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019. El Departamento de Justicia, sin embargo, solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.

En una nueva partida publicada el lunes, aparece repetidamente el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, pero no hay indicios de que participara en sus delitos sexuales. Según reveló ayer el Departamento de Justicia, dirigido por la fiscal general, Pam Bondi, el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han descubierto «más de un millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein».

El departamento se comprometió a revisarlos y a seguir «cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos».

En un principio, Trump no respaldó la publicación de los documentos de Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta 2004, mucho antes de que fuera acusado de prostitución de menores, pero el mandatario tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo que tuvo en el Congreso.

Un correo electrónico incluido en esos nuevos documentos revela que un mensaje enviado desde una cuenta asociada al castillo de Balmoral, residencia de verano de la monarquía británica, solicitó a la exnovia del pederasta Ghislaine Maxwell «amigas inapropiadas». Según los documentos judiciales, el mensaje fue remitido bajo el alias de “el hombre invisible”, un seudónimo que los contactos revelados en los archivos vinculan a una dirección identificada como 'Duque de York', que correspondería supuestamente a Andrés Mountbatten-Windsor, de acuerdo con la BBC. En el mensaje el remitente preguntaba: «¿Me has encontrado nuevas amigas inapropiadas?». Maxwell responde en otro correo con la frase «nos vemos en un xxx", mientras que la cuenta asociada a Balmoral continúa haciendo referencias a «chicas» en otros correos intercambiados con la exnovia de Epstein. Incluye también una carta de 22 páginas de la división criminal del Departamento de Justicia a las autoridades del Reino Unido, en la que piden una entrevista voluntaria con «el testigo PA", en aparente referencia al «Príncipe Andrés».