Ataque en Navidad para «defender» a cristianos: así justifica Trump el bombardeo en Nigeria

EE UU disparó más de una decena de misiles Tomahawk desde un buque de la Armada estadounidense desplegada en el golfo de GuineaUSA

El presidente estadounidense, Donald Trump, justifica los ataques aéreos lanzados ayer contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Nigeria, con la respuesta a una supuesta «masacre» de cristianos que ha culminado en bombardeos en el noroeste del país africano el mismo día de Navidad. Trump, desde su residencia privada en Florida donde pasa las festividades navideñas, escribió un mensaje en redes sociales anunciando que Estados Unidos había lanzado un ataque «poderoso y mortal» contra campamentos de EI en el noroeste de Nigeria. Horas después, autoridades nigerianas confirmaron que los bombardeos se realizaron de manera conjunta.

Trump presentó la ofensiva contra Nigeria como una respuesta a milicianos islamistas a los que acusa de asesinar cristianos, algo que denuncia sin aportar pruebas. «Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo», anunció el republicano en la tarde del 25 de diciembre.

Ya en el mes de noviembre, Trump denunció, sin presentar más detalles, la supuesta «masacre» de cristianos en Nigeria, tras lo cual designó al país bajo la categoría de «especial preocupación» —reservada para las naciones implicadas en «graves violaciones de la libertad religiosa»— y amenazó con una posible intervención militar.

El republicano no ha especificado a qué agresiones se refería, ni ha compartido datos que respalden la afirmación, hecha por varios de sus aliados políticos, de que los cristianos en Nigeria se enfrentan a un «genocidio». Después de estas advertencias, Estados Unidos escogió una fecha simbólica, el Día de Navidad, para lanzar su ataque. Los bombardeos se dieron en el noroeste del país, en una zona fronteriza con Níger donde opera el EI.

Más de una decena de misiles Tomahawk fueron disparados desde un buque de la Armada estadounidense desplegada en el golfo de Guinea, lo que causó la muerte de «múltiples» víctimas en el estado de Sokoto, según una evaluación inicial del Comando para África de Estados Unidos.

Autoridades nigerianas confirmaron, unas horas después del anuncio de Trump, que el ataque se realizó de manera conjunta con Estados Unidos.

«Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales», explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, el teniente general Samaila Uba, en un comunicado oficial. El Gobierno nigeriano ha rechazado las acusaciones de «masacre» de cristianos, señalando que la red de grupos armados violentos.