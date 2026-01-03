Estados Unidos "captura" a Maduro y lo juzgará por narcoterrorismo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Nicolás Maduro arrancó 2026 tratando de apaciguar los ánimos con Estados Unidos. En una entrevista emitida en Año Nuevo afirmó que estaba dispuesto a dialogar con Estados Unidos y tendió la mano a su presidente, Donald Trump, para consensuar una lucha conjunta con el narcotráfico, la excusa que Washington había esgrimido para atacar supuestas narcolanchas, requisar petroleros y bombardear incluso un puerto en territorio venezolano. El líder boliavariano quedó a la espera de respuesta, y la ha recibido hoy hacia las dos de la madrugada.

Ha sido a esa hora cuando se ha detectado la incursión de las primeras aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo del país latinoamericano. Poco después han comenzado los bombardeos, sobre todo en la capital, Caracas, pero también en otras localidades costeras. Diferentes vídeos muestran helicópteros de asalto disparando contra objetivos militares y logísticos. Usuarios de redes sociales, alarmados, reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota. "Fuerte Tiuna está explotando", se escuchaba decir a la gente que grababa vídeos desde sus ventanas.

Pero el golpe definitivo lo ha dado el propio Trump en su red social, Truth. Allí ha informado sobre la "captura" del presidente Maduro y de su esposa, así como de su traslado al extranjero. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", ha señalado el presidente norteamericano, que ha emplazado a una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago a las 11.00 horas -17.00 horas en horario de España peninsular-.

En esta situación, el Gobierno venezolano ha declarado "el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional -que otorga al gobierno prácticamente plenos poderes y suprime gran parte de las libertades y derechos de los ciudadanos- para proteger a la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada", han informado los medios oficialistas.

De forma adicional, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha anunciado el despliegue de todas las fuerzas armadas. "Nos han atacado, pero no nos doblegarán", ha afirmado, pidiendo unidad para resistir a "la peor agresión". Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, actualmente al mando del país, ha exigido a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro, ante los crecientes rumores sobre la posibilidad de que haya fallecido en la operación.

La respuesta de los aliados del régimen bolivariano no se ha hecho esperar: "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", ha dicho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha pedido reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU. También ha reaccionado Cuba. Su canciller, Bruno Rodríguez, ha denunciado un ataque que ha calificado de "criminal" y ha exigido una reacción "urgente" de la comunidad internacional. "El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional", ha denunciado en un comunicado el Ministerio de Exteriores iraní, país que recientemente también ha recibido las advertencias de Estados Unidos.

Tensión creciente

Los ataques de hoy materializan la amenaza de atacar territorio venezolano que Donald Trump hizo en noviembre, siempre con la justificación de que Maduro está directamente involucrado en el negocio del narcotráfico. No obstante, nunca ha negado su deseo de que Maduro sea derrocado, y Washington siempre ha apoyado a la líder de la oposición y último Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. No en vano, las últimas elecciones dejaron una polémica aún no resuelta, ya que la oposición se declaró victoriosa y Maduro nunca publicó las actas que probarían lo contrario. Ahora, sobre la mesa está un posible cambio de régimen, y no son pocos los analistas que ya trazan similitudes con lo sucedido en Panamá con el derrocamiento del dictador Manuel Antonio Noriega.

En cualquier caso, la operación de Estados Unidos supone una violación flagrante de la legalidad internacional, e incluso podría violar las leyes domésticas porque Trump no contó con la aprobación del Congreso. En cualquier caso, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha avanzado que la operación contra Caracas ha concluido. Según el senador republicano, Mike Lee, Rubio "no espera que haya más ataques ahora que Maduro está en custodia de Estados Unidos". El mismo Lee ha señalado que Maduro será juzgado en la superpotencia americana y, aunque previamente se había preguntado en X cuál era la justificación para el ataque "en ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar", ahora considera que la "acción probablemente está amparada por la autoridad inherente del presidente bajo el Artículo II de la Constitución para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

El asunto puede tener consecuencias tanto fuera como dentro de Estados Unidos: Trump ha agitado el avispero latinoamericano, y también puede dar alas a sus rivales dentro de sus fronteras. E incluso entre las filas de sus correligionarios.