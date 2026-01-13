Trump lanza su guerra ahora contra su gran enemigo interno

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Los inversores extreman la prudencia ante la nueva arremetida de la Administración Trump contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al que ha abierto una investigación penal por las obras de renovación acometidas en la sede de la institución monetaria.

El mercado ha soportado estoicamente las embestidas de la Casa Blanca en materia arancelaria e incluso el repunte de la tensión geopolítica tras la intervención de EE UU en Venezuela, pero la posibilidad de que la Fed vea amenaza su independencia parece ser el punto débil de los inversores, que ayer fueron algo más prudentes con sus apuestas en Bolsa y, por contra, llevando su dinero a activos considerados refugio como el oro, que volvió a batir máximos por encima de 4.600 dólares. El Ibex-35 llegó a perder más de un 1% en los momentos más tensos de la sesión, aunque los ánimos se apaciguaron a última hora y el selectivo cerró finalmente con una subida moderada del 0,14%, gracias también a una apertura alcista de Wall Street, impulsado por los valores tecnológicos. En todo caso, la investigación sobre Powell preocupa, y mucho, a los analistas, que ven en el proceso un nuevo ataque a la independencia del banco central estadounidense.

Fue el propio banquero el que comunicó este procedimiento, que enmarcó en «las amenazas y la presión constante», y consideró esta investigación como una «acción sin precedentes» de Washington que «debe verse en el contexto más amplio de las amenazas». Sus predecesores al frente de la Fed, Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, junto a un nutrido grupo de economistas que han trabajado con demócratas y republicanos, realizaron un insólito comunicado conjunto alertando de que «esto no tiene cabida» en un país «cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, la base de nuestro éxito económico».

La presión de Donald Trump sobre Powell no se limita a esta investigación. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha criticado con vehemencia la postura de Powell por no reducir los tipos de interés con más rapidez, con el fin de limitar los costes de financiación estatales y dinamizar la actividad del sector privado. Trump también quiso destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, a quien acusa de fraude hipotecario. Y pronto anunciará al sustituto de Powell, cuyo mandato finaliza en mayo.

Nadie duda de que será alguien afín a su estrategia. Todos estos movimientos han despertado las suspicacias de los analistas, que ven clara la estrategia para condicionar la política monetaria. «Las amenazas generan una percepción de debilitamiento institucional que podría presionar a la baja el dólar y aumentar la prima de riesgo para los bonos y las bolsas», señalan desde Bankinter. La situación reactiva, además, el temor a un ‘Sell America Trade’ (‘Vender América’), según la firma internacional leonesa Ebury.

«El miedo es que se erosione la autonomía de la Fed, lo que podría aumentar las expectativas de inflación a largo plazo y perjudicar al dólar», apuntan.

Eso, sumado a que el presidente Trump también estudia medidas fiscales que impactarían en el déficit de EE UU, hace prever que surjan más dudas sobre el control de las cuentas públicas en la primera potencia mundial. Y eso, hoy por hoy, parece preocupar más a los inversores que las tensiones en Venezuela o Irán.