Irán amenaza con ejecuciones y EE UU evacúa una base en Catar en un ambiente de guerra

Publicado por Mikel Ayestaran Estambul Creado: Actualizado:

El estallido de una guerra entre Estados Unidos e Irán parece cada vez más próximo. Mientras el régimen de Teherán insistía este miércoles en su intención de ejecutar a algunos de los manifestantes que ocupan las calles desde hace más de dos semanas, Washington ordenó la evacuación del personal civil de su mayor base militar en Catar, la de Al Udeid. Son movimientos previos al enfrentamiento. Cuando el presidente Donald Trump anunció el martes que reaccionaría con fuerza si Irán aplicaba sentencias de muerte, las autoridades islamistas amenazaron con bombardear las instalaciones militares estadounidenses en la región. Ahora, el Pentágono saca de su principal base en Catar a parte del personal, lo que parece una medida preventiva antes de la ofensiva del Ejército norteamericano.

Al Udeid, situada a 190 kilómetros de la frontera sur de Irán, es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio. Teherán lanzó misiles contra estas instalaciones en junio de 2025, en respuesta a los bombardeos de Washington contra centrales nucleares iraníes. El régimen de los ayatolás vuelve a colocar a esta infraestructura en su punto de mira, a la espera de que Trump ordene una intervención militar en apoyo de los manifestantes y con el objetivo final de tumbar la actual estructura política iraní. La brutal represión, que deja al menos 2.500 muertos, según diferentes organizaciones de derechos humanos, logró silenciar este miércoles las calles de Irán.

Los iraníes no respondieron en un primer momento a la llamada de Donald Trump, que les pidió mantener las protestas y asaltar las instituciones, pero todo podría cambiar cuando llegue esa ayuda que «está en camino", en palabras del presidente estadounidense. El régimen redobló su desafío a Trump y anunció la aceleración de los juicios y los preparativos de ejecuciones de personas detenidas en las protestas, bajo cargos de 'moharebeh' (guerra contra Dios) o «terrorismo». Con el ahorcamiento del primer detenido, los iraníes habrán cruzado otra de las líneas rojas impuestas por la Casa Blanca, que prometió «medidas contundentes» en respuesta a posibles ejecuciones.

Por sexto día consecutivo el servicio de internet permaneció cortado en la república islámica, muestra de que las cosas siguen sin estar bajo control. Ajeno a la presión externa y a la cuenta atrás en marcha para la intervención de Estados Unidos, el jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, adelantó en la televisión pública el inicio de los juicios rápidos de cara a ejecutar a detenidos.

"Si queremos hacer algo, debemos hacerlo ahora. Si se deja para más tarde, dos o tres meses después, no tiene el mismo efecto", subrayó el clérigo. Amin Hossein Rahimi, ministro de Justicia de Irán, aclaró que "cualquiera que haya estado presente en las calles desde el 8 de enero en adelante es considerado definitivamente un criminal". Es una forma de reforzar la versión oficial de que Irán se enfrenta a una oleada de "terrorismo urbano" respaldado desde Estados Unidos e Israel con el objetivo de cambiar el régimen. Un nuevo balance de la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) estableció que 2.403 de los fallecidos son manifestantes y 147, agentes de seguridad. La cifra estimada de detenidos es de unos 18.100, indicó la organización con sede fuera de Irán.

El papel de Israel Israel "sigue muy de cerca" la situación, como aseguró un Benjamín Netanyahu que ha prohibido a sus ministros hablar de las protestas. El Canal 14, una cadena ultranacionalista vinculada al primer ministro, sorprendió al abrazar la versión oficial de los iraníes e informar de que "actores extranjeros están armando a los manifestantes con armas de fuego reales, lo que explica la muerte de cientos de miembros del régimen. Todo el mundo es libre de pensar quién está detrás".

El exministro de Defensa hebreo, Yoav Gallant, sobre quien pesa una orden de arresto de la justicia internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra en Gaza, también se refirió al papel que debe jugar su país y dijo que "el régimen en Irán necesita caer y se debe ejercer paciencia estratégica, manteniéndose en segundo plano y guiando las cosas con una mano invisible" mientras "lo que importa es la acción de las masas sobre el terreno".

Los israelíes están a la espera de que Trump dé el paso de lanzar su operación a gran escala y confían en que no se deje convencer por las voces de países como Turquía o Catar, que le piden la vuelta a la mesa de negociación. Ejecuciones de "terroristas" Como ocurriera en 2022, los medios oficiales ya han comenzado a difundir decenas de vídeos de confesiones de los detenidos en las que aseguran ante las cámaras que operan al servicio de israelíes y estadounidenses o que han cometido todo tipo de crímenes contra las fuerzas de seguridad. Todo ello perfectamente editado con música de suspense e intercalando imágenes de las batallas campales que se han vivido en las calles.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de confesiones forzadas por torturas. La Fiscalía iraní afirma que los "saboteadores" se enfrentarán a la pena capital tras su papel en unas protestas que consideran una continuación de la guerra de 12 días que lanzó por sorpresa Israel en junio. Desde que se produjera el ataque hebreo, al que luego se sumó Trump con el bombardeo de las instalaciones nucleares, la república islámica ha ejecutado a 12 personas acusadas de espionaje. Tras las protestas por Mahsa Amini, el Parlamento Europeo aprobó en enero de 2023 una resolución condenando "la política de la República Islámica de forzar confesiones mediante tortura, intimidación, amenazas contra familiares u otras formas de coacción, y el uso de estas confesiones forzadas para condenar y sentenciar a manifestantes".

Entre 2.500 y 3.500 muertos durante las protestas

Con el país cerrado a cal y canto y sin casi acceso a Internet, no es fácil saber lo que está ocurriendo en Irán. Tampoco se conoce con exactitud el número de muertos causado entre los manifestantes por las fuerzas del régimen. Según el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, suman ya 2.571. Entre ellos, 2.403 fallecidos eran civiles y 147, miembros de los cuerpos de seguridad. En la lista de víctimas figuran también 12 menores de edad y nueve personas identificadas como "ni manifestantes ni agentes".

Por su parte, la ONG Iran Human Rights (IHR), una organización con sede en Noruega, eleva la cifra de víctimas mortales a 3.428 entre los manifestantes. Esta entidad asegura que el aumento en el balance se debe a nuevas informaciones de los ministerios de Salud y de Educación de Irán y que la mayoría de las muertes, cerca de 3.379, se produjeron durante el momento álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero. Luego, la represión ha aplacado la revuelta.