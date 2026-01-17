El jefe de la CIA teje con Delcy la nueva red que pondrá fin a 25 años de chavismo

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, para hablar sobre cooperación entre ambas administraciones. Se trata de la visita de mayor rango de un funcionario de Washington desde que Estados Unidos derrocó el 3 de enero al presidente Nicolás Maduro. El encuentro tuvo lugar el mismo día en que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump en la Casa Blanca. Mientras Machado era recibida con frialdad, el enviado norteamericano estrechaba lazos con Delcy Rodríguez, que parece la apuesta de Washington para dirigir la transición venezolana. Ratcliffe mantuvo el encuentro con Rodríguez por orden de Donald Trump «para transmitirle el mensaje de que Estados Unidos espera una mejor relación de trabajo», añadió un funcionario a The New York Times. Entre los temas que abordaron figuran la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela dejara de ser un «refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes». También Trump habló con Delcy Rodríguez, que fue vicepresidenta durante el mandato de Maduro y es unas de las figura más relevantes del chavismo, asumió la jefatura del Gobierno de forma interina después de que el ejército estadounidense detuviera a Maduro y lo trasladara a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcotráfico. Trump habló con Rodríguez por teléfono el miércoles, y ambos líderes describieron la llamada como positiva. La dirigente venezolana había criticado previamente al gobierno estadounidense por «secuestrar» a Maduro y había pedido su regreso. Pese a ello, Washington ha expresado su apoyo a Delcy Rodríguez como líder interina para preservar la estabilidad del país y asegurar la resonstrucción de la infraestructura petrolífera. Trump quiere hacer negocio en el país caribeño que ahora tutela con el apoyo de los restos del chavismo.

Esta reunión contrasta con las declaraciones de Diosdado Cabello, que aseguró este viernes que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no descansa «ni un instante» hasta lograr la libertad y el retorno del mandatario Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace casi dos semanas junto a su esposa, Cilia Flores. «Nosotros no descansamos ni un instante hasta tener en Venezuela a nuestro presidente, Nicolás Maduro», dijo Cabello en un acto en el estado Apure, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El número dos del chavismo dio este mensaje en nombre de la mandataria encargada, quien, según el ministro, le pidió transmitir el compromiso de su Gobierno con el retorno de Maduro, detenido en Nueva York junto a su esposa tras haber sido capturados el pasado 3 de enero en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas. Cabello, quien aseguró que «nunca» dice para dónde va, asistió en Apure a la entrega de vehículos y equipos para las fuerzas de seguridad, con el objetivo de «seguir avanzando en el tema de la seguridad».

