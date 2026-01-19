Trump centra un Davos marcado por la tensión de Groenlandia

Publicado por EP Davos Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, acaparará la atención durante el Foro Económico Mundial (WEF) que comienza hoy en Davos y que estará marcado por el incremento de la tensión entre EE.UU y Europa por los planes de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia. Trump coincidirá en el evento con los mandatarios de algunos de los ocho países europeos y miembros de la OTAN —Dinamarca, Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Finlandia— a los que amenazó este sábado con un arancel de hasta el 25 % por participar en maniobras militares en Groenlandia y ello hasta que se alcance un acuerdo que le permita comprar la gran isla ártica. Además de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Finlandia, Alexander Stubb, y el canciller alemán, Friedich Merz, el encuentro contará con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya ha advertido de que los aranceles afectarían a la relación transatlántica. El Foro de Davos, que se celebra hasta el próximo viernes, tendrá lugar «en el contexto geopolítico más complejo desde 1945», dijo esta semana, al presentar la agenda del evento, el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende. La institución, que organiza este gran encuentro de líderes mundiales desde 1971, ha elegido en esta ocasión como lema ‘Espíritu de Diálogo’, conscientes de que en un mundo de creciente confrontación y donde el multilateralismo está cuestionado, «el diálogo no es un lujo, sino una necesidad», en la palabras de Brende. La cita llega también tras la operación militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero que depuso al presidente Nicolás Maduro y las protestas en Irán, duramente reprimidas por el régimen, y coincide con el primer aniversario del segundo mandato de Trump. Trump viajará a Davos acompañado de la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el Foro, con al menos cinco secretarios de la Administración, mientras que la segunda economía mundial, China, estará representada por otra importante delegación encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng, según anunció la organización. El Foro ha confirmado la asistencia del primer ministro canadiense, Mark Carney; los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino, y Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario general de la ONU, António Guterres, entre otros líderes. La delegación española la integrarán también la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen; los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Economía, Carlos Cuerpo y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.