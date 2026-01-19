Diario de León

Trump centra un Davos marcado por la tensión de Groenlandia

El encuentro contará con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte

Soldados daneses llegan a Groenlandia ayer tras la manifestación contra Trump.

Soldados daneses llegan a Groenlandia ayer tras la manifestación contra Trump.Claus Rasmussen

Publicado por
EP
Davos

Creado:

Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, acaparará la atención durante el Foro Económico Mundial (WEF) que comienza hoy en Davos y que estará marcado por el incremento de la tensión entre EE.UU y Europa por los planes de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia. Trump coincidirá en el evento con los mandatarios de algunos de los ocho países europeos y miembros de la OTAN —Dinamarca, Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Finlandia— a los que amenazó este sábado con un arancel de hasta el 25 % por participar en maniobras militares en Groenlandia y ello hasta que se alcance un acuerdo que le permita comprar la gran isla ártica. Además de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Finlandia, Alexander Stubb, y el canciller alemán, Friedich Merz, el encuentro contará con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya ha advertido de que los aranceles afectarían a la relación transatlántica. El Foro de Davos, que se celebra hasta el próximo viernes, tendrá lugar «en el contexto geopolítico más complejo desde 1945», dijo esta semana, al presentar la agenda del evento, el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende. La institución, que organiza este gran encuentro de líderes mundiales desde 1971, ha elegido en esta ocasión como lema ‘Espíritu de Diálogo’, conscientes de que en un mundo de creciente confrontación y donde el multilateralismo está cuestionado, «el diálogo no es un lujo, sino una necesidad», en la palabras de Brende. La cita llega también tras la operación militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero que depuso al presidente Nicolás Maduro y las protestas en Irán, duramente reprimidas por el régimen, y coincide con el primer aniversario del segundo mandato de Trump. Trump viajará a Davos acompañado de la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el Foro, con al menos cinco secretarios de la Administración, mientras que la segunda economía mundial, China, estará representada por otra importante delegación encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng, según anunció la organización. El Foro ha confirmado la asistencia del primer ministro canadiense, Mark Carney; los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino, y Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario general de la ONU, António Guterres, entre otros líderes. La delegación española la integrarán también la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen; los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Economía, Carlos Cuerpo y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.

Los ocho países de la OTAN amenazados por Trump muestran su solidaridad con Dinamarca

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su «plena solidaridad» con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que la operación militar «no supone ninguna amenaza para nadie», después de que el presidente Donald Trump, amenazara con imponerles aranceles. «Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Arctic Endurance», coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie», dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. «Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente», añadieron. Asimismo, los firmantes defendieron que seguirán respondiendo «de forma unida y coordinada» y «comprometidos con la defensa de su soberanía». Tal y como ya apuntaron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, los países también insistieron en que «las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente». Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles. Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo".
tracking