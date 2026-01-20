Diario de León

Trump sobre usar la fuerza para tomar Groenlandia: «No comments»

«Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de eliminar la amenaza rusa», concreta

El presidente Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca.SHAWN THEW

Publicado por
Agencias
Nueva York

Creado:

Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que «ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz» después de que no le concedieran el Premio Nobel. «Sin comentarios», dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News. El mandatario defendió su intención de anexionar el territorio autónomo danés unos días después de amenazar con un arancel del 10 %, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EE.UU. por oponerse a sus planes.

El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25 %, a partir del 1 de junio de 2026, y será «exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia». Preguntado por si seguirá adelante con sus planes arancelarios si no se llega a un acuerdo antes, Trump dijo: «Sí, al 100 %». El mandatario estadounidense cargó contra los líderes europeos que se han opuesto a sus planes expansionistas porque, según él, son necesarios para proteger la seguridad de EE.UU. ante amenazas externas. «Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya se ve lo que les ha traído», declaró. «Eso es en lo que Europa debería centrarse, no en Groenlandia». El primer ministro noruego y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le enviaron una carta a Trump para explicarle «su postura sobre el aumento de aranceles» y señalarle «la necesidad de desescalar el intercambio de palabras». Fue entonces cuando el presidente estadounidense le advirtió al primer ministro noruego que como su país «decidió no concederle el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más», ya no siente «la obligación de pensar únicamente en la paz». «Aunque siempre será predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos», escribió en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin. Pese a que el primer ministro defendió que la decisión de otorgarle el premio a la líder María Corina Machado depende del «Comité Nobel independiente y no del Gobierno noruego», Trump lo rechazó. «Noruega lo controla totalmente, a pesar de lo que digan», afirmó en la entrevista. «Les gusta decir que no tienen nada que ver con ello, pero tienen mucho que ver». Trump ha insistido este lunes en que ha llegado el momento de «eliminar» la «amenaza rusa» de Groenlandia. «Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará», señaló.

Dinamarca y Groenlandia propusieron este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el establecimiento de una misión de la Alianza en torno a la isla ártica, informó el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen. «Lo hemos debatido y también lo hemos propuesto», dijo Poulsen a la prensa tras reunirse junto con la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, tras reunirse con Rutte en Bruselas, si bien no reveló cuál fue la respuesta de este. El ministro danés de Defensa señaló únicamente que «el secretario general de la OTAN ha tomado en consideración» la petición. «Espero que podamos lograr un marco sobre cómo podría llevarse a cabo» esa misión en torno a Groenlandia y el Ártico, señaló Poulsen. En los últimos días, soldados de varios países aliados de la OTAN llegaron a Groenlandia como parte del ejercicio ‘Arctic Endurance’, que se centra en la defensa del flanco norte de la Alianza Atlántica, pero se trata de unas maniobras lideradas por Dinamarca y no de una misión específica de la organización aliada. El ministro danés de Defensa consideró que la misión actual liderada por Dinamarca no ha fracasado pese a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump —quien ha alegado que quiere hacerse con la isla ártica por las buenas o malas ante la supuesta amenaza de Rusia y China en la región— a los ocho países que participan en las maniobras militares. «Nada ha fracasado en cuanto a garantizar una mayor presencia de los aliados de la OTAN en Groenlandia», afirmó, y recalcó que se trata de una «estrategia clara», ya que Dinamarca quiere asumir una mayor responsabilidad por la seguridad común en el Ártico. «El hecho de que ahora estemos realizando el ejercicio se ha comunicado de manera bastante abierta, por lo que no ha sido una sorpresa, ni siquiera para la administración estadounidense», enfatizó. Poulsen subrayó que Dinamarca seguirá intentando mantener un diálogo con Estados Unidos sobre Groenlandia y el Ártico. «No será la Mancomunidad del Reino (de Dinamarca) la que renuncie a insistir en el diálogo», insistió.

Dinamarca y Groenlandia piden a Rutte una misión de la OTAN en torno a Groenlandia
tracking