Trump desplanta a los veteranos de Afganistán aliados y afirma que se quedaron lejos del frente

Publicado por M. Pérez Madrid Creado: Actualizado:

Donald Trump ha regresado a Estados Unidos tras su polémico y estruendoso paso por el Foro Económico de Davos en Suiza, pero no ha dejado de echar gasolina a la hoguera con Europa. Parlamentarios y veteranos de guerra británicos han mostrado su enfado por una entrevista en Fox News en la que el presidente de EE UU ha afirmado que las tropas de la OTAN se quedaron lejos de la línea del frente durante la guerra de Afganistán.

El ministro de Defensa del Reino Unido, Al Carns, ha calificado de "absolutamente ridículos" los comentarios del líder republicano mientras algunos exmilitares han mostrado el lado más emocional de la polémica. "Ha profanado la memoria de cientos de soldados británicos que hicieron el máximo sacrificio en Afganistán, personas a quienes llamábamos amigos y camaradas", ha declarado en 'The Guardian' el escritor y exmilitar Stephen Stewart.

En la entrevista, Trump explica: "Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron tropas a Afganistán. Y lo hicieron, se mantuvieron un poco apartados, un poco apartados del frente", critica, para justificar su idea de que la Alianza Atlántica no acudiría en auxilio de Estados Unidos en caso de necesidad. El líder republicano ha repetido por activa y por pasiva este argumento desde el comienzo de la crisis con Groenlandia y lo ha hecho para tratar de hacer bueno su proyecto de anexionarse la isla con fines de fortalecer la seguridad de su país y de "todo occidente".

Después de una entrevista con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos, el presidente parece haber llegado a un acuerdo que le permitirá disponer de soberanía sobre los terrenos groenlandeses donde levante bases militares. Estados Unidos evidentemente no puede anexionarse este pedazo del Ártico, dependiente de Dinamarca pero con rango político de autonomía, aunque sí enviar más soldados y construir instalaciones en virtud de un acuerdo de defensa establecido en plena Guerra Fría en 1956. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha afirmado este viernes que su Gobierno está listo para admitir más tropas estadounidenses y negociar una mejor asociación con Washington, pero ha señalado que la soberanía y el respeto son "líneas rojas" que la Casa Blanca no podrá cruzar. "Tenemos límites claros", ha sentenciado.

Ya durante la reunión en el complejo Suizo, el líder general de la Alianza, Mark Rutte, al que poco o nunca se ha visto enfrentado a Trump, sí le advirtió respecto a sus comentarios despectivos sobre Afganistán y le recordó que, por cada dos soldados estadounidenses muertos en aquella guerra, cayó uno del resto de los ejércitos aliados. En total, 3.486 militares de la Alianza murieron durante los veinte años de conflicto, hasta que el anterior inquilino de la Casa Blanca, ordenó la retirada total en 2021. De todos los fallecidos, 2.461 pertenecían al ejército de EE UU y el resto a los países aliados.

En el caso del Reino Unido se contabilizaron 457 muertes. Canadá fue otro de los países que sufrió más bajas, con 165 fallecidos. Por ese motivo, el desprecio de Trump ha provocado un auténtico shock entre los aliados. Loa mandos militares de la OTAN, que permanecen reunidos a la espera de recibir órdenes sobre un posible despliegue táctico en el Ártico como parte de los compromisos tratados con Trump, no han querido hacer comentarios, aunque en diferentes estamentos se han considerado "desafortunados".

"Lo que Trump dice de que los aliados de la OTAN 'no estaban en la línea del frente' en Afganistán es una completa tontería", ha criticado Kemi Bademoch, líder de la oposición en el Reino Unido. Tan Dhesi, presidente del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, ha ido más lejos y considera los comentarios "atroces y un insulto a nuestros valientes hombres y mujeres militares, que arriesgaron sus vidas y sus miembros para ayudar a nuestros aliados. Muchos de ellos hicieron el máximo sacrificio". También la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores, Emily Thornberry, ha pedido explicaciones de lo que ha catalogado como un "insulto" a las familias de los militares.

La clase política británica ha destacado cómo, por el contrario, Trump evitó ir la guerra de Vietnam después de que consiguera ser diagnosticado de una dolencia en los pies.

Familiares de algunas de las víctimas mortales han explicado en 'The Guardian' y 'The Telegraph' su estupor y dolor por las palabras de Trump. Lucy Aldridge, madre de un soldado que murió a los 18 años en Afganistán, confesó que escuchar la declaración ha resultado "profundamente perturbador" tras asegurar que su hijo, William, "estuvo en primera línea" junto con las demás tropas internacionales y que su familia y la del resto de caídos "vivimos el trauma a diario".