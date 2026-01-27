Más cerca del fin del mundo: El 'Reloj del Juicio Final' marca 85 segundos para el apocalipsis

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ‘Reloj del Juicio Final’, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra este año a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 79 años de historia.

El reloj, gestionado por el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos, se ha acercado este martes cuatro segundos más a una catástrofe en comparación con el año anterior, cuando marcó 89 segundos para el ocaso de la humanidad.

Las manecillas del reloj se pararon en esta hora crítica a raíz de la amenaza nuclear (en un momento en que los arsenales nucleares aumentan y los tratados de no proliferación no se están renovando), el cambio climático y la creciente agresividad que ejercen las potencias globales, según advirtieron los científicos.

Qué es y cómo funciona

El Reloj del Juicio Final no es un cronómetro mecánico convencional ni una herramienta de precisión suiza, sino un poderoso símbolo diseñado para advertir a la humanidad sobre su proximidad a la autodestrucción global. Su historia comenzó en mil novecientos cuarenta y siete, en los albores de la Guerra Fría, cuando los científicos del Boletín de Científicos Atómicos decidieron plasmar de forma visual la urgencia de las amenazas nucleares que ellos mismos habían ayudado a desatar durante el Proyecto Manhattan.

La creación física del reloj recayó en la artista Martyl Langsdorf, esposa del físico Alexander Langsdorf. Ella diseñó la icónica imagen que hoy conocemos: un cuadrante que muestra solo el último cuarto de una esfera, donde la medianoche representa el colapso total de la civilización. Originalmente, el reloj se fijó a siete minutos de la medianoche, una decisión basada más en el instinto estético de la artista que en un cálculo matemático preciso, buscando transmitir una sensación de peligro inminente pero aún evitable.

A diferencia de un reloj común que avanza con el paso de los segundos, este marcador funciona mediante el consenso de un panel de expertos. El Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín, compuesto por científicos de élite y varios premios Nobel, se reúne anualmente para analizar el estado del mundo. Ellos evalúan diversos factores de riesgo que incluyen la proliferación de armas nucleares, las tensiones geopolíticas, el avance del cambio climático y las amenazas emergentes como la inteligencia artificial o las crisis biológicas.

Cuando estos expertos determinan que el riesgo global ha aumentado, las manecillas se mueven hacia adelante; si las políticas internacionales o los tratados de paz mejoran la estabilidad, el reloj retrocede. A lo largo de las décadas, hemos visto momentos de relativa calma, como en mil novecientos noventa y uno, cuando tras el fin de la Guerra Fría el reloj se alejó hasta los diecisiete minutos. Sin embargo, en los últimos años, la tendencia ha sido alarmante, situándose en el punto más cercano al desastre en toda su historia.

Hoy en día, el Reloj del Juicio Final sigue siendo la metáfora más reconocida sobre la fragilidad de nuestro mundo. No pretende predecir el futuro con exactitud, sino funcionar como una llamada de atención para que los líderes mundiales y la sociedad civil tomen medidas concretas. Es un recordatorio constante de que, aunque el tiempo parece agotarse, la posición de las manecillas sigue estando, en última instancia, en manos de la humanidad.