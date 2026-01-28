Publicado por Agencias Roma Creado: Actualizado:

La semana pasada Greg Bovino paseaba altivo por las calles heladas de Mineápolis con botas de combate y un abrigo verde oliva similar a los que vestían los mandos de la Kriegsmarines alemana o incluso el propio Joseph Stalin en la conferencia de Yalta de 1945. La estética podía no ser exclusiva de los nazis, como se propagó rápidamente, pero expresaba la creciente militarización de las operaciones del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos Su gloria ha sido efímera. Enfrentado a la indignación generalizada que ha causado la muerte del enfermero de 37 años Alex Pretti, abatido por los hombres de Bovino mientras intentaba filmarlos, el presidente Donald Trump no ha dudado en destituirle para aplacar las protestas.

«El señor Bovino es un hombre maravilloso y un gran profesional», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al anunciar su sustitución al frente de la Operación Refuerzo Metropolitano. La portavoz señaló que «va a seguir al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en todo el país», pero fuentes de la revista The Atlantic en el Departamento de Seguridad Nacional sostienen que volverá a su antiguo trabajo en El Centro (California) y pronto se jubilará anticipadamente.

Era la señal más visible de que Trump ha decidido rebajar el tono de sus deportaciones masivas, que este mes se han cobrado la vida de dos ciudadanos estadounidenses, tan ejemplares que no era posible asociarlos con los «rufianes de la izquierda radical» a la que culpa. Los agentes que asesinaron a Pretti pertenecían a un cuerpo de élite de la CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU, acostumbrado a tratar con narcotraficantes e inmigrantes indocumentados en la frontera. Sus abusos, documentados durante años por numerosas organizaciones de derechos humanos como la ACLU o Southern Border Communities Coalition, quedaban enterrados en la indiferencia que provocaban los inmigrantes, convertidos en cabeza de turco de los problemas sociales. Pero ahora que sus hombres se pasean por las principales ciudades de EE UU reprimiendo a manifestantes, Bovino es la cara visible del problema.

«Trump sabe que Noem, Miller y Bovino la han liado y por eso envía a Homan a limpiar el desastre que dejaron», publicó en X The Lincoln Project. «Esto no es un cambio de política, sino solo de personas para ponerle un rostro más amable». Ante la justicia Bovino estaba ya muy contaminado. En Chicago, una jueza lo tuvo sentado en el banquillo durante días, mientras declaraban uno detrás de otro los manifestantes a los que sus hombres habían enfrentado con gases lacrimógenos y la misma violencia física que sufrió Pretti. La proyección de vídeos caseros le obligó a retractarse de lo que la misma jueza consideró abiertamente «mentiras». Y aunque un tribunal de apelaciones dejó la sentencia en suspenso por considerarla demasiado amplia, es cuestión de tiempo que la justicia le haga enfrentarse a sus abusos y acabe arrastrando por el barro la imagen de los operativos migratorios. Su retirada no acabará con el problema. En Mineápolis quedarán 2.200 agentes del ICE y sus hombres del CBP se irán a otros sitios.

Putin se le resiste al presidente de EE UU La retirada del Donbás es el camino a la paz para Ucrania", publicó este martes en la red social X Kirill Dmitriev. El presidente del Fondo Ruso de Inversión Directa y uno de los principales miembros del equipo de negociación de Moscú expresó en un solo mensaje la principal petición del Kremlin para poner fin a la invasión de Ucrania, que está a menos de un mes de cumplir ya cuatro largos años. Aunque no es el único requisito para cerrar el conflicto con el país vecino, sí es una de las líneas rojas más relevantes. Para Rusia, el Donbás es ya parte de su territorio. Así lo anunció de forma oficial en septiembre de 2022 con los referéndums de anexión no reconocidos.