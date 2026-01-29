El Kremlin advierte que el empleo de la fuerza contra Irán sumirá en caos a toda la región

Interior quemado de la mezquita Beheshti, del oriental barrio de Tehranpars, en la capital de Irán, durante las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica. EFE/Jaime León.

El Kremlin advirtió este jueves de que el empleo de la fuerza contra Irán solo traerá caos y desestabilización a toda la región, sin mencionar directamente las amenazas de Estados Unidos a la República Islámica.

"Cualquier empleo de fuerza solo podría generar caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización de los sistemas de seguridad", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que Rusia insta a todas las partes a la moderación y confía en que no usen la fuerza para resolver los problemas existentes.

En este sentido, aseguró que el "potencial de negociaciones" en torno a Irán no se ha agotado.

"Es evidente que el potencial de negociación está lejos de agotarse y, por supuesto, dado que está lejos de agotarse, debemos centrarnos ante todo en los mecanismos de negociación", insistió.

Un asesor político del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó el miércoles que Teherán atacará Tel Aviv, objetivos de Estados Unidos y de los países que lo apoyen, si Washington lleva a cabo una intervención militar contra territorio iraní.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en uno de los puntos más altos en su historia tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.

Trump ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica.

Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de las protestas que comenzaron por motivos económicos y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6.126 fallecidos.