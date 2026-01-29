Hallan accidentado y sin sobrevivientes el avión desaparecido en Colombia con 15 ocupantes

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El accidente este miércoles de un avión de la compañía estatal colombiana Satena, que se estrelló cuando volaba entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, trajo a la memoria otra tragedia ocurrida hace 50 años de la misma aerolínea y en la misma ruta.

El avión accidentado hoy era un bimotor Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, operado por Searca, que despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, con destino al de Aguas Claras, en Ocaña, pero se estrelló en una zona montañosa de la localidad de La Playa de Belén y no hubo sobrevivientes entre sus 15 ocupantes, según Satena.

Hace ya medio siglo, el sábado 3 de mayo de 1975, otro avión de Satena, un DC-3 con matrícula FAC663 que hacía el vuelo inaugural entre Ocaña y Cúcuta, despegó del aeropuerto de Aguas Claras con siete personas a bordo pero se estrelló contra el cerro La Cuchilla, en inmediaciones de la localidad de Sardinata (Norte de Santander) cuando le faltaban ocho minutos para llegar al Camilo Daza, según la página de la Flight Safety Foundation, con sede en EE.UU..

En ese accidente murieron los cuatro tripulantes, todos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), propietaria de Satena, en una época en la que los aviones requerían más personal en vuelo, pero milagrosamente se salvaron los tres pasajeros.

Según una crónica del diario El Tiempo de la época los sobrevivientes fueron el actor Orlando Galás, cuyo verdadero nombre era Orlando Carrascal Claro; el periodista Jorge Rolón García y el abogado Héctor Sánchez.

Rolón García era un conocido locutor de la emisora Radio Sonar, de Ocaña, afiliada a la cadena Caracol, que emitió mensajes fúnebres por la muerte del periodista, ya que la Fuerza Aérea en un primer momento informó que no había supervivientes y solo al día siguiente fueron hallados con vida los tres pasajeros.

A raíz de ese accidente, el periodista Rolón García fue llamado cariñosamente 'el Sateno' hasta su muerte, ocurrida en Cúcuta en septiembre de 2013, a los 69 años de edad.