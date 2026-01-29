Multado en Groenlandia un cómico alemán que trató de izar una bandera estadounidense

Fotografía del 12 de diciembre de 2024 de una bandera de los Estados Unidos en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana (Cuba)EFE / MASTRASCUSA

Un cómico de un programa de televisión alemán fue multado esta semana tras intentar izar una bandera estadounidense en la ciudad de Nuuk, la capital groenlandesa, después de días de tensiones por las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse ese territorio ártico del Reino de Dinamarca.

Según confirmó a EFE la cadena regional alemana 'NDR', un equipo del programa de comedia 'extra 3' se encontraba en Nuuk el martes y el miércoles de esta semana para grabar "un film satírico".

"Un miembro del equipo fingió querer izar una bandera de Estados Unidos en una plaza pública. Por ello se le impuso una multa in situ", explicó una portavoz de la 'NDR'.

El programa tenía como objetivo abordar de forma crítica el comportamiento de Estados Unidos, enfatizó, y señaló que en ningún momento se pretendía hacer objeto de sátira a los groenlandeses, mientras que la redacción de 'NDR' lamenta que haya podido darse esta impresión.

Con anterioridad se había difundido en redes sociales un vídeo en el que podía verse a un individuo que trataba de izar una bandera estadounidense en un poste delante de un edificio público, para ser rodeado de varios transeúntes que intervinieron para impedirlo.

El activista groenlandés Orla Joensen, con 80.000 seguidores en la red social X, compartió el vídeo y comentó que la acción "había caldeado las emociones" en Groenlandia. "¡Debería darte vergüenza!¡Necio!", agregó.

Según el medio digital alemán 'T-Online', el cómico alemán ya había realizado una acción similar el martes, al aterrizar en Nuuk, cuando anunció en inglés en el aeropuerto que supuestamente acababa de aterrizar Trump.

Las intenciones del presidente estadounidense de hacerse con la isla "por las buenas o por las malas" han desencadenado una profunda crisis entre Europa y Washington.

No obstante, las relaciones parecen haberse vuelto a "encarrilar", según dijo este jueves el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, después de que Trump alcanzase la semana pasada un preacuerdo con la OTAN para incrementar la seguridad del territorio ártico por lo que renunció a anexionárselo.