Cadena perpetua para el culpable del segundo intento de asesinar a Trump en 2024

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una jueza estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por tratar de matar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida, el segundo intento de asesinato del republicano mientras era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

El abogado de Routh, Martin Roth, informó de que apelará la sentencia (que también incluye 84 meses adicionales en prisión además de la cadena perpetua) porque no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad.

"Pienso que la jueza podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el delito federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en la apelación, que voy a presentar", manifestó el abogado a los medios tras el fallo.

La condena llega después de que un jurado declaró culpable en septiembre pasado a Routh de cinco cargos en su intento de asesinar a Trump, lo que incluye también poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

Routh, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte, fue detenido el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales que ganó Trump, en un campo de golf de Florida propiedad del actual presidente al ser descubierto por un agente del Servicio Secreto detrás de unos arbustos provisto de un fusil semiautomático.

Este fue el segundo intento de asesinato de Trump cuando era candidato, pues en julio de 2024 resultó herido leve en una oreja tras ser tiroteado durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde las autoridades abatieron al atacante.

El juicio de Routh despertó renovada atención porque él se defendió a sí mismo, aseguró que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie, e hizo referencias a personajes como Hitler.

Su abogado, asignado para defenderlo en la sentencia, explicó que la pena federal implicará que el hombre no podrá salir de prisión.

El defensor relató que la hermana acudió a la sesión de este miércoles y "se lo tomó muy bien".

También se refirió a Routh como una "persona excepcional" por luchar como voluntario en Ucrania en la invasión de Rusia, además de intentar defender a Taiwán de China y reclutar a soldados afganos entrenados por la OTAN.