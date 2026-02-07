Trump desata la polémica con un vídeo donde convierte a los Obama en monos

Publicado por Alin Blanco Madrid Creado: Actualizado:

El precedente de EE UU, Donald Trump, sumó este viernes una nueva polémica a su largo historial de insultos y vejaciones -cada cual más fuerte y grosera que la anterior- contra quienes considera sus enemigos. Su objetivo en esta ocasión fue la familia Obama. El presidente estadounidense colgó en su red social un vídeo generado con Inteligencia Artificial en el que Barack y Michelle Obama aparecen transformados en simios. En la publicación, tan grotesca como explícitamente racista, incide además en su teoría sobre las elecciones generales de 2020 que le "arrebataron".

Según la versión de Trump, la empresa de recuento Dominion Voting Systems le "robó" la presidencia del país para otorgársela al demócrata Joe Biden. En poco más de un minuto de montaje, el magnate refuerza esa ficción y convierte a los Obama en una parodia degradante en la que bailan sonrientes, convertidos en monos y rodeados de palmeras, en una postal tropical tan ofensiva como deliberada. La provocación no es sutil. Tampoco pretende serlo.

El vídeo generó una enorme polémica y el magnate lo eliminó horas más tarde. Entre las voces más contundentes destacó la del gobernador de California, Gavin Newsom, posible aspirante demócrata en 2028, que la calificó de "comportamiento asqueroso" y exigió que "cada republicano lo condene de inmediato". Las imágenes causaron indignación incluso dentro de su propia formación, el Partido Republicano, entre quienes no comulgan con su actual líder. La cuenta 'Republicans Against Trump' denunció el racismo del vídeo: "No hay fondo". Una frase lapidaria con la que se quejaron de que el presidente traspasa todos los límites morales.

Desde el campo demócrata, Ben Rhodes, quien fuera asesor de Seguridad Nacional y estrecho colaborador del expresidente Barack Obama, también condenó el vídeo. "Los estadounidenses del futuro recordarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él (Trump) lo verán como una mancha en nuestra historia", subrayó.

Débiles indignados

La Casa Blanca, por su parte, se defendió como lo haría cualquier abusón de colegio: le quitó importancia y señaló a los demás como débiles que no saben encajar una broma. "Es un vídeo 'meme' de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de 'El rey león'. Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense", argumentó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las herramientas favoritas de Trump para ensalzar su figura y denigrar a quienes considera enemigos. Durante el primer año de su segundo mandato la ha utilizado con insistencia, combinando propaganda personal con provocación calculada. La emplea tanto para movilizar a sus bases como para acaparar las miradas y copar los titulares de todo el mundo. Fue muy sonada su irrespetuosa recreación de Gaza en la que convertía las ruinas de la Franja en un 'resort' vacacional de lujo donde bebía cócteles y bailaba con mujeres semidesnudas en playas paradisíacas.

Tampoco es el primer vídeo en el que Trump retrata con IA a los Obama. El año pasado publicó otro clip ficticio en el que el expresidente era arrestado en el Despacho Oval. Además, en otro montaje caricaturizó al líder de la minoría del Congreso, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero mexicano.

Esta nueva injuria coincide con la celebración del Mes de la Historia Negra, una conmemoración dedicada a reconocer los logros de los afroamericanos en un país marcado por siglos de esclavitud y discriminación.