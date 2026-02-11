EE UU y Colombia se unen contra el narco y capturan un submarino lleno de cocaína

Publicado por J. Gómez Peña Madrid Creado: Actualizado:

Con Donald Trump es fácil llevarse bien. Basta con hacer lo que quiere. Gustavo Petro, antiguo guerrillero y hoy presidente de Colombia, ha estado meses criticando la política expansionista de Estados Unidos en Latinoamérica. Washington le acusó de promover el narcotráfico e incluso le retiró el visado. Y Trump, tras la captura el 3 de enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro, le lanzó un aviso:_"Vigila tu culo". La situación parecía a punto de estallar hasta que el pasado 3 de febrero los dos dirigentes se reunieron en la Casa Blanca, se dieron la mano y se cubrieron de elogios. "Nos llevamos muy bien", zanjó el magnate neoyorquino. Ya hay una primera consecuencia de ese pacto: el lunes, fueras armadas de los dos países interceptaron un submarino en el Pacífico cargado de cocaína.

El sumergible transportaba diez toneladas de droga, que fue destruida. Su valor estimado ronda los 370 millones de euros. Según el departamento de Estado norteamericano, el operativo se llevó a cabo en el Pacífico, en aguas internacionales, y contó con el apoyo de tropas colombianas. Fueron arrestados cuatro presuntos narcotraficantes. Desde que Trump desplegó en septiembre la campaña llamada 'Lanza del Sur' contra el crimen organizado que mueve drogas a través del Caribe y el Pacífico con destino al mercado estadounidense, es la primera vez que una acción se salda sólo con detenidos. A los cuatro les espera un proceso judicial.

Hasta ahora la norma era atacar con algún tipo de proyectil y hundir las embarcaciones. En las 37 operaciones registradas han fallecido 120 personas y otras diez se han dado por desaparecidas. En paralelo a la captura del submarino, se produjo el lunes otro ataque contra una narcolancha, también en el Pacífico. El Ejército norteamericano actuó como en ocasiones anteriores y destruyó la nave. Fallecieron dos de los tripulantes y se activó a la Guardia Costera para iniciar la búsqueda de un superviviente. "El servicio de Inteligencia informó de que la embarcación transitaba por rutas habituales del narcotráfico en el Pacífico oriental y era parte de una operación de envío de droga", aseguró el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE UU.

Es la tercera narcolancha hundida desde el 3 de enero, desde la intervención militar ordenada por Trump que acabó con Maduro en una cárcel de Nueva York. El despliegue del Pentágono en esta zona comenzó en septiembre del año pasado para presionar, sobre todo, al régimen chavista encabezado por el expresidente de Venezuela. Las primeras acciones tuvieron como escenario el Caribe, siempre contra supuestas lanchas del crimen organizado. El radio de acción se amplió luego al Pacífico, cerca de las costas de Colombia, y ahí subió el tono del enfrentamiento con Petro.

Retirada del visado

También en septiembre de 2025, el dirigente colombiano participó en una manifestación en Nueva York, frente a la sede de la ONU, para reivindicar los derechos de los habitantes de Gaza. Arengó a los participantes, pidió a los soldados estadounidenses "que no apunten sus rifles contra la humanidad" y se mostró dispuesto a reclutar "voluntarios y voluntarias con experiencia militar para ponerse al servicio de Palestina". Incluso descartó alistarse él mismo: "Si le toca ir al presidente de la República a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros", en referencia a su pasado en la guerrilla del M-19. El Departamento de Estado le revocó el visado por "instar a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes" e "incitar a la violencia". En octubre llegó la respuesta de Trump. Dijo que Petro es "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas" y anunció el final inmediato de la ayuda financiera al país sudamericano, que en 2023 rondó los 700 millones de euros. Como prueba de su distanciamiento, ordenó el ataque a un buque supuestamente dedicado al tráfico de drogas.

La ofensiva se saldó con la muerte de los tres tripulantes, que, según Washington, pertenecían a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esa tensión se disipó el 3 de febrero con un apretón de manos en la Casa Blanca.

El presidente Petro trasladó a su homólogo estadounidense una lista con los principales capos de la droga y le recalcó que la mayoría viven en lugares como "Dubái, Madrid y Miami" y no en Bogotá. Petro dijo que había sido un diálogo respetuoso. Pasaron página y acordaron explorar "caminos comunes". Ahí nació la operación conjunta que ha capturado un submarino lleno de cocaína en el Pacífico.