Los niños de Melania Trump

Rusia y Ucrania acordaron una nueva reunificación de menores separados de sus familias por la guerra tras la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves la Casa Blanca. «Melania Trump logró ayer reunir con éxito a niños rusos y ucranianos con sus familias. Por tercera vez, la primera dama estadounidense ha facilitado el regreso de los niños a sus familias tras ser separados a causa del conflicto», detalló su oficina en un comunicado, aunque no precisó el número niños retornados. La comisaria de Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, informó a través de Telegram que se trata del regreso de cinco niños con su familia en Ucrania y de un niño con sus familiares en Rusia. La semana pasada, Melania Trump aseguró que seguía en contacto con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la liberación de menores, una tarea a la que se ha dedicado en los últimos meses. «Si bien todas las partes cooperan y nuestra comunicación se mantiene firme, insto a Rusia y Ucrania a intensificar sus esfuerzos para garantizar el regreso seguro de todos los niños a sus familias y tutores», declaró en la nota. En agosto del año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, entregó a Putin, durante su reunión en Alaska (EE.UU.), una carta de su esposa en la que le instaba a proteger a los niños en la guerra. En octubre, Melania Trump anunció que sus gestiones, incluidas comunicaciones directas con el presidente ruso, habían hecho posible el retorno de ocho niños ucranianos con sus familias y en diciembre otros siete menores. Ucrania ha acusado a Rusia de trasladar a su territorio a miles de niños sin el consentimiento de sus familias o tutores, mientras que Moscú siempre ha negado estas acusaciones y asegura que ha protegido a menores que se encontraban en situación vulnerable en zonas de combate.

Sin agua ni luz ni calefacción

Naciones Unidas denunció este jueves los últimos ataques rusos a gran escala en Ucrania, que dañaron infraestructuras energéticas en varias regiones del país y provocaron que cerca de 5.000 edificios residenciales en Járkov y Odesa volvieran a quedar sin calefacción. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, dijo hoy en rueda de prensa que en Odesa «los bombardeos interrumpieron el suministro de agua para casi 300.000 residentes», de acuerdo con las autoridades locales. Agregó que el coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, Matthias Schmale, condenó estos «ataques continuados contra infraestructuras civiles». Según Dujarric, estos actos constituyen «un claro ataque contra la población civil» y «deben cesar de inmediato». «En los últimos días, los ataques y las hostilidades han dejado más de 50 víctimas civiles, incluidos niños, especialmente en la región de Járkov, una de las más afectadas. En la ciudad de Odesa, una oficina de una organización humanitaria también resultó dañada», señaló el portavoz. Estos últimos ataques también han forzado el cierre de escuelas, han dificultado el acceso a la atención médica y, además, han dejado atrapadas a personas mayores y con discapacidades.

