Irán afirma que ha alcanzado con EE UU un «principio de acuerdo» nuclear

Estados Unidos e Irán han comenzado «el camino para un acuerdo», según declaró este martes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, al término de la segunda reunión indirecta con los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Fuentes estadounidenses confirmaron al portal Axios, bien conectado con la Casa Blanca, que «se ha logrado un avance en las conversaciones, pero aún quedan muchos detalles por discutir. Los iraníes han dicho que regresarán en las próximas dos semanas con propuestas detalladas para cerrar parte de las brechas que aún persisten entre nuestras posiciones». Ante quienes vieron el vaso medio lleno, Araghchi reiteró que ambas partes mantienen posturas que «requerirán tiempo para acercarse». Una vez más todo dependerá de la paciencia de Trump. En la anterior ronda de conversaciones, la paciencia del presidente duró cinco encuentros, hasta que en junio Israel atacó por sorpresa a los iraníes y Estados Unidos se sumó con un bombardeo a las principales instalaciones nucleares. Quedan muchas cuestiones por resolver, pero el régimen de los ayatolás trata de mantener viva la vía diplomática ante las constantes amenazas de Estados Unidos, que pronto tendrá dos portaaviones desplegados en aguas del Golfo. «En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos», dijo Trump el viernes, en referencia a este segundo buque de guerra. «No se ha fijado una fecha concreta» para la tercera ronda, dijo Araghchi a la televisión estatal, pero aseguró que «se acordó que ambas partes trabajen en borradores de texto para un posible acuerdo; después se intercambiarán y se fijará la fecha de una tercera ronda». El responsable de Exteriores omaní y mediador del encuentro, Badr Albusaidi, mantuvo el tono positivo y habló de «buenos avances» y del trabajo desarrollados por ambas partes para «identificar objetivos comunes y cuestiones técnicas, en un ambiente constructivo». Araghchi no perdió la oportunidad para recordar que la retirada unilateral del acuerdo por parte de Trump en 2018 fue «una violación clara de un pacto respaldado internacionalmente» y supuso «un golpe profundo a la confianza y a la estabilidad de los compromisos multilaterales». El ministro señaló que esta decisión del líder republicano, presionado por Benjamín Netanyahu, impuso «consecuencias económicas y humanitarias injustificadas» al pueblo iraní. Lo que los iraníes piden a cambio de limitar su programa atómico es el levantamiento de los castigos que han hundido completamente su economía.