Cronología de la relación del expríncipe Andrés con el caso Epstein

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, culmina décadas de polémicas en torno a la relación con el caso Epstein del expríncipe, que en 2015 fue acusado por Virginia Giuffre ante un tribunal de Florida (EE.UU.) de mantener relaciones con ella cuando era menor.

Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, el pasado mes de noviembre por su hermano, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el caso Epstein.

Hace solo unos días, después de que se publicaran nuevas revelaciones sobre el escándalo, el rey expresó su disposición a colaborar en la investigación a Andrés si la policía se lo pedía.

Las primeras revelaciones sobre el presunto abuso de menores cometido por el expríncipe llegaron en 2015, cuando la estadounidense Virginia Giuffre denunció ante un tribunal de Florida que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor, dentro de una red que dirigía el fallecido pedófilo millonario estadounidense Jeffrey Epstein.

El escándalo volvió a la actualidad en 2019 y tras el encarcelamiento del magnate y su posterior presunto suicidio, Andrés anunció su retirada de la vida pública en noviembre de ese año.

Pero el caso continuó y en 2021, Giuffre presentó una demanda contra él, al asegurar que abusó de ella cuando era menor.

Andrew Mountbatten-Windsor, nacido en Londres, el 19 de febrero de 1960, es el tercer hijo de la reina Isabel II y del duque de Edimburgo.

En 1983 combatió en la guerra de Las Malvinas, como piloto de un helicóptero naval a bordo del "Invencible", y fue condecorado con la medalla de la Orden de la Reina Victoria por salvar la vida de varios marineros.

Tras más de veinte años de servicio, en 2001 dejó la carrera militar, donde alcanzó el grado de teniente comandante.

En 2001, fue nombrado representante especial del departamento de Comercio Británico Internacional (BTI), organización gubernamental encargada de impulsar el comercio y la inversión británica en el extranjero.

Fue presidente de la Asociación de Fútbol Inglesa desde 2000, hasta 2006, cuando fue sustituido por su sobrino el Príncipe Guillermo.

En 1985 conoció a la aristócrata Sarah Ferguson y el 23 de julio de 1986 contrajeron matrimonio en la Abadía de Westminster.

Tras su matrimonio fue nombrado duque de York y, en 1987, tomó posesión de su escaño como miembro de la Cámara de los Lores. También fue investido Conde de Inverness con carácter hereditario, en esas mismas fechas.

El 8 de agosto de 1988 nació su hija Beatriz y el 23 de marzo de 1990 la princesa Eugenia.

El 19 de marzo de 1992, tras seis años de matrimonio y varios escándalos amorosos, la pareja anunció su separación y en 1996 se oficializó su divorcio.

