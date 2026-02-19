Trump dice que quiere un acuerdo con Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington que es necesario "llegar a un acuerdo significativo" sobre Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas".

"Y ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas están realizando un gran despliegue militar en Oriente Medio.

El ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si lo autorizará, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.