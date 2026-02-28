Trump: "Tal vez opte por una toma amistosa de Cuba"

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos va a iniciar una toma «amistosa y controlada» de Cuba. Esta declaración supone otro capítulo en la tensión entre Washington y el régimen castrista de La Habana. El miércoles, tropas de Guardafronteras de la isla mataron a cuatro tripulantes de una lancha rápida civil que procedía de Florida. Según el Ministerio del Interior cubano (MININIT), las personas que iban en la embarcación abrieron fuego cuando recibieron el alto. EEUU ha impuesto un bloqueo para impedir que Venezuela y otros países suministren petróleo a este territorio caribeño, que malvive entre apagones y falta de recursos. «Quizá tengamos una toma amistosa de Cuba. Ahora mismo es, por decirlo suavemente, una nación fallida. No tienen dinero, ni petróleo, ni comida», ha manifestado Trump. El presidente ha confirmado que el Gobierno cubano «está hablando» con Estados Unidos. «Quieren nuestra ayuda», ha asegurado.