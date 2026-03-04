Diario de León

La bravata de Sánchez con las bases le cuesta a España el embargo de EEUU

"Vamos a cortar todo comercio con España", declaró Trump durante un encuentro con Merz

Donald Trump y el canciller alemán, Friedrich Merz, ayer en el Despacho Oval.

Donald Trump y el canciller alemán, Friedrich Merz, ayer en el Despacho Oval.samuel corum

Agencias
Madrid

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con «cortar todo el comercio con España» por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. «Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España», declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca. El presidente estadounidense añadió que «no quiere tener nada que ver» con España y dijo que «ha sido terrible». «España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo», aseguró. Preguntado por el mandatario por la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que el Tribunal Supremo de EE.UU. «ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo» por la vía ejecutiva. Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5 %. Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando «convencer» a España para que aumente el gasto en defensa hasta «el 3 % o el 3,5 %» de su PIB porque es el «único» socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo. «España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras», declaró el canciller. Estas declaraciones de Trump se producen después de que el Gobierno español se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EE. UU., fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas. Después de los primeros ataques a Teherán en el marco de la operación Furia Épica iniciada el sábado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de EE.UU. e Israel en Irán al considerar que «contribuye a un orden internacional más incierto y hostil». La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases sabiendo que, desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán. Robles ha negado con rotundidad que las bases de Morón de la Frontera y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

Sánchez, el último ayatolá

La posición del Gobierno en el conflicto de Irán «pone en peligro a España» por las posibles represalias de Estados Unidos, ha asegurado este martes el presidente de Vox, Santiago Abascal. «Parece que Pedro Sánchez está empeñado en ser el último ayatolá, el último traidor a Occidente y que no le importa hacer cualquier cosa, aunque eso signifique poner a España en serio peligro», ha afirmado Abascal. «Sánchez ha decidido ponernos en una situación internacional extraordinariamente peligrosa para los intereses de España, colocándonos en el mundo internacional al lado de los socios de Podemos y de Bildu, colocando a España al lado de Hamás, de los ayatolás, de Cuba y de Maduro», ha lamentado Abascal. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. «España está cada vez más lejos de sus aliados, que son los países de Occidente, por una política exterior que Pedro Sánchez lleva a cabo para contentar a sus socios de extrema izquierda, que así no le echan en cara su corrupción, y mantenerse en la Moncloa».

¿Por qué a los españoles no?", claman los retenidos en Orán

La escalada bélica en Oriente Medio ha dejado tirados a miles de ciudadanos españoles que siguen sin encontrar forma de volver a casa. A diferencia de países como Emiratos Árabes o Qatar con el espacio aéreo cerrado desde que el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacaran de forma conjunta a Irán, en Omán sí se mantiene abierto. Sin embargo, varios grupos de turistas españoles permanecen recluidos en hoteles de la capital, Mascate, sin poder conseguir billete para salir del país. Es el caso de 21 ciudadanos malagueños que regresaban de unas vacaciones en Sri Lanka organizadas por una agencia. «Las compañías que operan desde aquí nos han dicho que no hay plazas para Europa hasta dentro de dos semanas», ha denunciado Cristian Hidalgo. En un vídeo difundido por redes sociales reclama al Gobierno de España una solución, ya que «a turistas italianos, griegos y checos sus gobiernos les están fletando vuelos. ¿Por qué a nosotros no? Esperamos con ilusión que el Gobierno español pueda hacer lo mismo». En el grupo procedente de Málaga hay personas con edades comprendidas entre 15 y 67 años. Sin embargo, saben que hay otros turistas españoles en su misma situación y están en contacto con ellos a través de un grupo de Whatsapp. «En otros grupos sabemos que hay niños de 10 años». Lo que iba a ser un viaje de vuelta a casa tras unas inolvidables vacaciones se ha convertido en una odisea. Se han tenido que buscar la vida. Cristian asegura que la embajada española en Omán no les ofrece solución y la repatriación es una alternativa que, por el momento, no se contempla. «Hemos hablado dos veces con la embajada y nada".
