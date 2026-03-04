La amenaza iraní arrastra a Europa a movilizar sus efectivos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Puede que Estados Unidos e Israel hayan descabezado la cúpula del poder iraní y hayan destruido una parte sustancial de sus infraestructuras militares, pero el régimen de Teherán ha dejado claro que no tiene intención de rendirse y que planteará batalla hasta el último momento. No solo contra sus dos principales enemigos, también contra cualquier país que pueda prestarle ayuda. «Las consecuencias de cualquier nueva agresión no se limitarán a un solo país», advirtió el viceministro de Asuntos Exteriores Kazem Gharibabadi antes de las operaciones conjuntas de Washington y Tel Aviv. Que no era un farol ya lo saben bien los aliados de la potencia americana en el Golfo Pérsico que han tenido que repeler ataques con misiles y drones. Y que los iraníes pueden alcanzar suelo europeo ha quedado claro con los ataques que llevaron a cabo el domingo y el lunes utilizando drones de tipo Shahed contra la base de la Fuerza Aérea del Reino Unido en la localidad chipriota de Akrotiri. Por eso, Europa se ha puesto en alerta, consciente de que ha llegado el momento de mover ficha. Grecia anunció el lunes la movilización de dos fragatas y un par de cazas F-16 —estacionados ya en la localidad de Paphos— para proteger a Chipre de lo que Atenas considera «ataques no provocados» contra su territorio. Teherán, sin embargo, señala que «los estadounidenses han trasladado la mayoría de sus aviones a Chipre» y, por eso, el general Sardar Jabbari, prometió atacar la isla «con tal intensidad que los estadounidenses se verán obligados a abandonarla». Estas amenazas que comienzan a consumarse han puesto en guardia también a Francia y Alemania. Emmanuel Macron, que el lunes sacó pecho con un vídeo en el que ensalzaba las capacidades bélicas de París y que acompañaba en redes sociales con un escueto ‘seamos poderosos, estemos unidos, seamos libres’, ha decidido aportar este martes una fragata y sistemas de defensa antimisiles y antidrones a Nicosia. Por su parte, el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, ha solicitado una ayuda similar al canciller Friedrich Merz, que este martes se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca y que ha dado su visto bueno a la espera de la aprobación formal de Berlín. El líder germano se ha mostrado comprensivo con los ataques contra Irán. «El régimen de los ayatolás es un régimen terrorista responsable de décadas de opresión del pueblo iraní y amenaza la existencia misma del Estado de Israel», afirmó antes de embarcar hacia Washington, reconociendo que las sanciones y las acciones dentro del marco de la legalidad internacional «han tenido poco efecto», razón por la que Merz asegura que «no es el momento de sermonear a nuestros socios y aliados». Es más, añade que Alemania comparte muchos de los objetivos de Estados Unidos e Israel y reconoce que Europa es incapaz de alcanzarlos por sus propios medios. «No estamos preparados para hacer valer nuestros intereses fundamentales con la fuerza militar si fuese necesario», razón por la que considera que «Europa también tendrá que asumir las consecuencias». La incógnita está ahora en si habrá países europeos que se sumen a las operaciones contra el régimen islámico. De momento, Francia es la que parece más inclinada a hacerlo. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este martes el envío a Chipre de un destructor y de helicópteros Wildcat con capacidades antidrones para proteger al personal militar británico destinado en ese país. Reino Unido está «enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el (destructor) HMS Dragon se desplegará.

