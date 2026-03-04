Trump muestra el éxito de los bombardeos sobre Irán al ritmo de 'La Macarena'

Humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque israelí, 28 de febrero de 2026. Israel lanzó un ataque contra Irán el 28 de febrero de 2026, descrito como un "ataque preventivo" por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREHddEFE

Donald Trump ha impuesto dos nuevas maneras de comunicarse en la Casa Blanca. La primera es personal. En Washington se reconoce que el presidente de Estados Unidos ha asumido el control absoluto de lo que quiere transmitir y los habituales comunicados y ruedas de prensa han sido sustituidos por sus mensajes en su red social, Truth. La segunda es bastante más frívola. Todo vale para llamar la atención y burlarse del oponente, aunque se trate de Irán y de una guerra.

El Gobierno norteamericano ha publicado un vídeo de 39 segundos sobre la operación bélica en territorio persa en el que recoge algunos de los ataques dirigidos contra Teherán y otros objetivos persas. La burla comienza cuando la grabación contiene como banda sonora una versión de 'La Macarena'. El vídeo muestra despegues de los temibles bombarderos furtivos estadounidenses, los B-1 y B-21, así como secuencias térmicas del lanzamiento de misiles contra instalaciones iraníes. La difusión de esta pieza coincide con el anuncio del Comando Central de EE UU de que ha eliminado más de 2.000 objetivos militares, entre ellos numerosas lanzaderas de cohetes y la flota naval iraní. La canción de Los del Río es un símbolo. Precisamente el pasado 15 de agosto de 2025 se cumplieron treinta años de su lanzamiento en Estados Unidos, gracias especialmente a un remix de Bayside Boys, que a su vez se hacía eco de la popularidad del tema en Hispanoamérica y Europa. Amenizó la Superbowl de 1996 y 1997. Trump la utiliza con cierta retranca, ya que fueron los demócratas quienes la popularizaron -políticamente- al hacerla sonar con insistencia en su convención nacional de 1996.

El agente Noel La Casa Blanca, con el líder republicano a la cabeza, se ha aficionado a crear producciones destinadas a un mercado hambriento de visualizaciones, el de las redes sociales. La cuestión es el extraño sentido del humor de que las reviste. Este miércoles ya han surgido voces en Internet y entre los grupos de derechos civiles sobre el aspecto frívolo de la grabación de los B-1 y B-12, tratándose de una guerra que se aproxima al millar de muertos. Sin embargo, Trump parece inmune a las críticas. O casi. Recientemente, borró un mensaje en Truth Social que incluía un plano construido con inteligencia artificial (IA) del matrimonio Obama convertido en gorilas. Tamaña demostración de mal gusto tuvo eco incluso entre los congresistas republicanos, algunos de los cuales lo calificaron como un ejemplo extremo de "racismo".

Aun así, los límites no existen en la singular factoría del humor trumpista. El pasado octubre, el presidente causó otro fenomenal impacto en las redes y en la opinión pública con un vídeo donde bombardeaba con excrementos a una multitud que se manifestaba en su contra. En el fuselaje, aparecía la palabra 'Rey', el alusión al lema de las protestas ciudadanas, que le atribuían la personalidad de un monarca tiránico.

Tampoco la inmigración se ha salvado del atrabiliario carácter de la Casa Blanca. Frente a las críticas y las movilizaciones contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), esta pasada Navidad la Administración Trump no tuvo mejor ocurrencia que evitar un vídeo donde Papa Noel se equipaba con el uniforme paralimitar de los agentes de inmigración y se dedicaba a detener y deportar en aviones a los extranjeros indocumentados.