Trump amenaza con la «destrucción total» a Irán: prepara el último golpe

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dado un giro en su octavo día, con el anuncio de Teherán de que no atacará más a los países del golfo Pérsico si no le agreden desde allí y la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de que golpeará duro el país. Además, Israel lanzó una fuerte ofensiva en el este de Líbano para buscar pistas de un piloto desaparecido hace 40 años, una incursión que dejó 41 libaneses muertos y 40 heridos.

Aunque Irán dijo que no atacará más a sus vecinos, sigue golpeando al golfo. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos a menos que sea atacado desde esos territorios, después de lanzar misiles y drones durante una semana contra decenas de ellos, sobre todo en el golfo Pérsico. No obstante, casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra «oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar», y las autoridades de Emiratos Árabes Unidos también informaron de agresiones en su contra.

Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques iban dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones, y Pezeshkian les pidió este sábado que «no se conviertan en instrumentos del imperialismo».

Mientras, Trump prometiço un ataque «muy duro» a objetivos nuevos en Irán. El presidente de EE UU aseguró que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque «muy duro» contra la República Islámica, contra objetivos que no había perseguido desde que inició la guerra junto a Israel hace justo una semana.

«Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos», aseguró el presidente en su red social Truth Social.

Además, el Ejército israelí anunció este sábado una nueva oleada de ataques contra «infraestructura del régimen» iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, incluidos búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban «cientos de agentes del régimen», entre ellos «altos cargos», según dos comunicados castrenses. Israel bombardeó también la Universidad Imán Hosein, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y que esos militares usaban —según Tel Aviv— como recinto de reunión.

Al mismo tiempo, Israel continuó su ofensiva en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá, que denunció este sábado una incursión con helicópteros que incluyó enfrentamientos sobre el terreno y una serie de bombardeos israelíes que mataron a al menos 41 personas —incluidos tres soldados libaneses— e hirieron a otras 40 en el área de Nabi Chit, en el este del país.

El Ejército israelí se limitó a informar de que con todo ello pretendía aprovechar para localizar pistas relacionadas con el navegador israelí desaparecido Ron Arad, en paradero desconocido desde 1986.

Desde el lunes, Israel mantiene una ofensiva paralela a la de Irán en el sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el Valle de la Bekaa, la región oriental cercana a la frontera con Siria donde se ubica Nabi Chit, en una operación que el Gobierno de España condenó «rotundamente» este sábado.

Trump afirmó ayer que el Ejército de EE UU ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones tras casi una semana del comienzo de la guerra.

"Lo estamos haciendo muy bien en Irán. Ven el resultado y ha sido asombroso. Hemos eliminado 42 buques de la Marina, algunos de ellos muy grandes, en tres días. Ese fue el fin de la Marina. También hemos eliminado su fuerza aérea, hemos eliminado sus comunicaciones", declaró el mandatario en Miami.

El líder republicano aseveró que «han desparecido las telecomunicaciones en Irán» durante el lanzamiento de su iniciativa de seguridad 'Escudo de las Américas' con más de una decena de mandatarios latinoamericanos, en la que defendió que Estados Unidos le «hizo un favor al mundo» con la guerra.

El rey de España Felipe VI trasladó al monarca de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, su «plena solidaridad» con el pequeño estado insular árabe y la «condena» a los ataques que sufre por parte de Irán, según informa la agencia oficial BNA. La conversación telefónica entre ambos jefes de Estado también incluyó el apoyo del Rey a Baréin «en todas las medidas que tome para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad».