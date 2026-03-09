Un periódico iraní insta a Trump a "mirar a los ojos" a las niñas muertas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El periódico de Teherán ha publicado este lunes las fotos de las niñas muertas después de que un bombardeo en una escuela en Minab, en el sur de Irán, acabara con la vida de al menos 175 personas, la mayoría menores. La portada del diario 'Tehran Times', bajo un titular que reza "Trump, mírales a los ojos" en inglés, muestra los rostros de las decenas de niños fallecidos. Los ataques no han cesado en el país persa desde que Israel y Estados Unidos iniciaron el 28 de febrero la ofensiva militar con la que pretenden derrocar al régimen de los ayatolás. Sin embargo, ninguna de las naciones ha admitido la autoría de la mayor matanza de civiles desde que comenzó la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha negado en numerosas ocasiones que el misil saliera de sus instalaciones. Sin embargo, la investigación en la que trabaja el Pentágono ve "probable" que fueran las fuerzas estadounidenses las que atacaran el colegio femenino. Las imágenes satelitales, así como las múltiples pruebas gráficas publicadas en redes sociales, apuntan a que el misil llevaría sello norteamericano. De hecho, un vídeo revelado este domingo por la agencia iraní 'Mehr News Agency' que recoge el momento del impacto muestra que el artefacto que destruyó el centro podría tratarse de un misil Tomahawk, uno de los más empleados por el ejército estadounidense.

La escuela se encontraba junto a una base naval gestionada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El bombardeo fue un movimiento militar de precisión que se realizó en el mismo momento en el que Estados Unidos atacaba otras estructuras de las fuerzas iraníes ubicadas en el Estrecho de Ormuz, donde también se encuentra el centro.

Respecto a la autoría de la masacre, Trump ha asegurado que fueron las fuerzas iraníes. "En mi opinión y con lo que he visto, lo hizo Irán. Son muy imprecisos con sus disparos", alegó. En la misma comparecencia, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la investigación seguía abierta, "pero que el único bando que ataca a civiles es Irán". Por su parte, Wes J. Bryant, un asesor sobre daños a civiles en el Pentágono, tras revisar las imágenes, concluyó que la escuela había sido un "error de identificación del objetivo" y que el ejército estadounidense habría atacado sin darse cuenta de que podía haber muchos civiles en su interior.