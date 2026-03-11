Irán resiste los ataques más duros y cierra la puerta al diálogo con Trump e Israel

Publicado por Mikel Ayestaran Beirut Creado: Actualizado:

La guerra contra Irán entra este miércoles en su duodécima jornada, los mismos días que duró el conflicto de junio, a base de duros bombardeos de Estados Unidos e Israel y de misiles y drones por parte de la república islámica. Cada una de las partes exagera sus éxitos y minimiza sus fracasos en medio de la ausencia total de una mediación que ayude a destensar la situación. A las pocas horas de escuchar el lunes de boca del propio presidente Donald Trump que la guerra puede acabar «muy pronto", lo que ayudó a calmar los mercados, el secretario de Guerra (la antigua cartera de Defensa) norteamericano, Pete Hegseth, anunció «el día más intenso de ataques» y prometió que el conflicto no se convertirá en una guerra sin fin. Desde Irán dejaron claro que ellos dirán cuándo se acaba la contienda, no Washington.

Los iraníes, crecidos desde el nombramiento del nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, se sumaron a la escalada dialéctica y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, amenazó directamente a Trump y le dijo que «otros más poderosos que tú no pudieron eliminar a Irán. Ten cuidado de no acabar eliminado tú mismo». El hombre fuerte del régimen se refirió también al estrecho de Ormuz y señaló que «será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas».

La república islámica ha encontrado en el bloqueo de este punto estratégico para el paso del crudo mundial un arma que esperan sirva para disuadir a Trump. Pese a que el presidente estadounidense habló de la «destrucción del programa balístico» y de los centros de producción y lanzaderas de drones, los iraníes lanzaron nuevos ataques contra Israel y países del Golfo. Uno de los misiles impactó en el centro financiero de Dubái y mató a una persona, Arabia Saudí afirmó haber destruido al menos dos drones y la Guardia Nacional de Kuwait aseguró haber derribado seis aviones no tripulados. Las sirenas también sonaron en Jerusalén y Tel Aviv. Pero, ¿cuánto puede durar la guerra? Trump cambia cada día de discurso y Benjamín Netanyahu, quien marca el ritmo, aseguró que los ataques continuarán porque «nuestro objetivo es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía, aunque en última instancia depende de ellos. No hay duda de que con las acciones tomadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos».

Ante la supremacía militar del enemigo, Teherán juega sus cartas para alargar el pulso y aumentar la presión internacional. Aunque el mediador de Trump, Steve Witkoff, anunció un viaje a Israel y abrió la puerta a una posible negociación, el régimen islámico la cerró de inmediato. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que «hablar con Estados Unidos ya no está en la agenda", una postura basada en que Trump rompió el acuerdo nuclear de forma unilateral en 2018 y después ha atacado al país en 2025 y 2026 en medio de negociaciones abiertas para solucionar el contencioso atómico. La cadena Al Jazeera informó de un intento de Witkoff para ponerse en contacto con Araghchi, pero aseguró que la llamada no fue atendida. Los iraníes rechazan cualquier contacto bajo fuego enemigo y el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, apuntó que cualquier alto el fuego requeriría «garantías creíbles de que la agresión contra Irán no se reanudará».

Otro de los hombres fuertes del sistema y actual presidente del Parlamento de Teherán, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró que «no estamos buscando en absoluto un alto el fuego. Creemos que al agresor hay que golpearle en la boca para que aprenda la lección y nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro querido Irán». Qalibaf advirtió de que responderán con la misma moneda si el «enemigo» ataca infraestructuras civiles. «Ningún acto de agresión quedará sin respuesta. Hoy declaramos la regla de 'ojo por ojo', sin vacilación y sin excepciones».

Pese a las amenazas del secretario de Guerra estadounidense, Teherán vivió este martes una jornada de relativa vuelta a la normalidad. Fuentes consultadas en la capital aseguraron que, tras una noche brutal de bombardeos, con más de 40 muertos en el ataque a un edificio residencial, la ciudad retomó parte de su actividad durante el día y cada vez más tiendas levantan la persiana.