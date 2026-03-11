El presidente español no coge el teléfono al canciller Merz

Publicado por R.S. Madrid Creado: Actualizado:

Después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, se mantuviera en silencio mientras a su lado el mandatario estadounidense, Donald Trump, criticaba a España por no permitir el uso de las bases militares norteamericanas de Morón y Rota, el político germano ha llamado dos veces a Pedro Sánchez. Sin embargo, el presidente español no ha llegado a descolgar el teléfono. El portavoz de Ejecutivo de Berlín, Stefan Kornelius, confirmó este martes que Merz incluso dejó un mensaje de voz pidiendo a Sánchez que le devolviese la llamada, igualmente sin fruto alguno.

Moncloa se ha excusado alegando que el líder socialista ya no utiliza ese número. Lo cambia a menudo por seguridad. Y, en plena crisis internacional, no informó del nuevo contacto a su socio en la Unión Europea.