Robles eleva el tono del Ejecutivo y descarta enviar a la fragata al Estrecho de Ormuz

La Fragata Almirante Juan de Borbón deja su base en Ferrol para integrarse en la SNMG-1, una de las agrupaciones navales de la OTAN, que llevará al buque a aguas del Báltico.EFE/ Kiko Delgado

Publicado por Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

"Ahí nos quedamos». La ministra de Defensa, Margarita Robles, descartó ayer que la fragata Cristóbal Colón, que forma parte de una misión aeronaval en Chipre escoltando al portaaviones francés Charles de Gaulle, participe en una próxima operación en el estrecho de Ormuz, bloqueado ahora por la guerra en Irán y por donde cruza el 20% del petróleo global a través de mercantes.

Pese a que el martes desde el Gobierno señalaron que valorarían la propuesta lanzada el lunes por el presidente francés Emmanuele Macron — «No hay ninguna concreción ni ningún planteamiento oficial. Si es para defender y disuadir, la estudiaremos. Si es para lanzar un misil, no", señalaron fuentes de la Moncloa-, este jueves Robles fue un poco más allá. La ministra coincide en que sus colegas franceses no le han transmitido hasta la fecha ningún plan concreto, pero aseguró que cualquier continuidad de la misión desde Chipe hasta los golfos de Omán y Pérsico, donde se ubica el punto caliente del estrecho de Ormuz, no se va a producir.

"La de Chipre no es una misión de guerra ni de carácter ofensivo. Se trata de una operación de defensa, seguridad y mantenimiento de la paz", sostuvo la titular de Defensa durante su visita al Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, ubicado en la base de Retamares. Dado el carácter defensivo de la presencia de la Cristóbal Colón y de fragatas griegas e italianas en el grupo que lidera el portaaviones Charles de Gaulle, Robles consideró que la presencia del buque de la Armada se enmarca en los límites de la Ley de Defensa Nacional. Por lo tanto, afirmó, no es necesario pedir la autorización del Congreso, tal y como le han reclamado desde el PP.

«España no va a estar nunca en ninguna misión que no tenga un apoyo o un paraguas internacional", de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica o de la UE, recalcó Robles y recordó que la Cristóbal Colón ya acompañaba al portaaviones galo desde el Báltico y ahora da «protección y seguridad» en el Mediterráneo oriental y no tiene intención de ir más allá.

Consultada sobre la posibilidad de que España pudiera desplegar sus buques cazaminas en esta zona, ante la inseguridad para la navegación en el estrecho de Ormuz que ha provocado la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, Robles aseguró con rotundidad que no está previsto ya que estas embarcaciones de la Armada ya están desplegadas en misiones de la OTAN. "Nosotros vamos a estar con las misiones en las que estamos y evidentemente eso no está previsto en este momento", zanjó.

"Situación muy dura" en Líbano

La ministra admitió sin ambages que "hay una situación grave" en Oriente Próximo, pero España "es un aliado respetable y comprometido con la OTAN" y que ya tiene misiones desplegadas en el flanco este europeo. En cuanto a la situación de los militares españoles desplegados en distintas misiones en la región, Robles admitió que "la situación es muy dura" en Líbano, pero también es complicada en Irak y en Turquía. "Estamos permanentemente en contacto con ellos" y "se están tomando todas las medidas de protección y de seguridad", aseguró. Por otra parte, en cuanto a las declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham, que ha planteado la marcha de las tropas de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón tras la negativa del Gobierno a autorizar su uso para la operación en Irán, esgrimió que "hay muchísimos congresistas demócratas en Estados Unidos que opinan otra cosa". A su juicio, "la declaración de un señor que puede representar mucho en Estados Unidos" y no es "tampoco mayoritariamente el sentir de la ciudadanía norteamericana", si bien ha añadido que no quiere meterse en "asuntos internos" de otro país.

Por último, Robles reconoció que no le han gustado las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. "Creo que se equivoca por completo si piensa que podemos aceptar un nuevo orden internacional sin respeto a las normas de derecho internacional y solamente la ley del más fuerte", afirmó. "España y Europa estoy segura que van a estar siempre con el ordenamiento internacional, con los valores de seguridad y de paz y de democracia que son los que definen a Europa", concluyó..