Diario de León

El jefe del Pentágono afirma que Jamenei quedó «desfigurado»

Pone en duda que el nuevo ayatolá diera el discurso a la nación: «Está herido y a la fuga», asegura

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.@alilarijani_ir

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Agencias
Madrid

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojataba Jamenei, quedó «desfigurado» durante uno de los ataques perpetrados por Estados Unidos en el marco de la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero contra el país. Hegseth, que ha indicado que Jamenei «resultó herido» pero sigue con vida, ha recalcado que los líderes iraníes se encuentran «significativamente debilitados como resultado de las operaciones militares estadounidenses». «No están en buena forma, están desesperados y escondidos», ha añadido. «Están bajo tierra, escondiéndose como ratas», ha aclarado, al tiempo que ha puesto en duda que el primer mensaje dado por Jamenei el jueves a la nación fuera real. «Lanzó un mensaje, uno débil, de hecho, pero no había voz ni vídeo», ha recalcado. «Irán tiene muchas cámaras y muchas grabadoras de voz, ¿por qué optar por la versión escrita? Creo que todos sabemos por qué», ha apuntado. Así, ha recordado que Alí Jamenei «está muerto» y ha acusado a su hijo de «tener miedo». «Está herido, se ha dado a la fuga y carece de legitimidad. Es un desastre para ellos», ha subrayado. Sobre la situación en el estrecho de Ormuz a raíz de la ofensiva contra Irán, ha asegurado que «no hay de qué preocuparse» dado que Estados Unidos «no va a permitir que la zona permanezca en disputa» o que «se interrumpa el flujo de comercio» marítimo, unas declaraciones que llegan en plena crisis energética debido al aumento del precio del barril de Brent por la guerra. «Están mostrando una absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz, algo con lo que estamos lidiando. No hay de qué preocuparse», ha aseverado, antes de amenazar a Irán con «destruir sus capacidades militares presentes y futuras». «Lo único que está prohibiendo el tránsito en el estrecho de Ormuz es el hecho de que Irán está disparando a los barcos», ha aclarado.

La UE critica que Trump compre petróleo a Rusia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha advertido este viernes de que la decisión unilateral deTrump de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es «muy preocupante» porque «impacta en la seguridad europea", al considerar que cualquier relajación de las medidas económicas contra Moscú puede reducir la presión internacional sobre el Kremlin. "La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea", ha señalado el mandatario portugués en un mensaje publicado en redes sociales. Costa ha subrayado que mantener e incluso aumentar la presión económica sobre Rusia es «decisivo para que acepte una negociación seria hacia una paz justa y duradera", considerando que las sanciones siguen siendo una de las principales herramientas para forzar a Moscú. "Debilitar las sanciones aumenta los recursos de Rusia para continuar la guerra de agresión contra Ucrania", ha advertido Costa, que alerta de que cualquier relajación de estas medidas podría reforzar la capacidad financiera rusa para sostener la ofensiva.
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