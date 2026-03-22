Irán extiende la guerra: lanza dos misiles contra una base en el Índico y ataca una central nuclear israelí

Captura de vídeo del lanzamiento de un misil en la guerra de Irán.IRNA / EFE

Publicado por Efe Londres / Teherán Creado: Actualizado:

Irán amplió ayer el alcance de sus ataques con dos misiles contra una base de EE UU y del Reino Unido en el Índico, a casi 4.000 kilómetros de distancia. Teherán lanzó dos misiles balísticos contra Diego García, la base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido. Ninguno ha alcanzado la estratégica base. El bombardeo se produjo el viernes, después de que Londres permitiera a Washington usar sus bases para la guerra.

La base está en una isla con forma de herradura y rodeada de una laguna profunda, cuenta con una superficie de 27 km², y está localizada a medio camino entre África, el Golfo Pérsico, Asia meridional e Indonesia, aproximadamente a 1.600 kilómetros al sur de la India. Su importancia geopolítica es vital por ser un puerto natural perfecto para grandes buques de guerra y portaaviones.

Actualmente está considerada indispensable para contrarrestar la creciente influencia de China en el Océano Índico y es una de las rutas marítimas por las que pasa gran parte del comercio mundial de petróleo. Históricamente fue fundamental durante la Guerra Fría para vigilar a la extinta Unión Soviética y recientemente fue el punto de lanzamiento para misiones de combate en las guerras de Afganistán e Irak.

Además, Irán atacó ayer la centralk de Dimona, clave del programa nuclear de Israel. El misil lanzado desde Irán impactó en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos dos heridos moderados, entre ellos un niño de diez años.

Las sirenas antiaéreas sonaron a las 19.07 hora local (17.07 GMT), tras lo cual se registraron varios impactos en la zona. De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), sus equipos atendieron a unas 20 víctimas con heridas por metralla, lesiones sufridas mientras se dirigían a zonas protegidas y cuadros de pánico.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó ayer que su país, junto a Estados Unidos, se dispone a incrementar la intensidad de sus ataques contra la República Islámica de Irán la semana entrante, según un comunicado difundido por su ministerio.

"Esta semana, la intensidad de los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) y el Ejército de EE.UU. contra el régimen terrorista iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente", dijo Katz en una reunión con altos cargos del estamento de seguridad. Katz afirmó que la campaña liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «continuará».

"No pararemos hasta que todos los objetivos de la guerra sean alcanzados", sentenció.

Israel se marca como objetivos en el conflicto desmantelar al régimen de los ayatolás, destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes y poner fin al programa nuclear iraní. Desde el inicio de la escalada bélica, las autoridades israelíes han virado al establecer el orden de prioridad de estos objetivos.

"Estamos determinados a continuar liderando el ataque contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que todas las amenazas de seguridad para el Estado de Israel y los intereses de Estados Unidos en la región sean eliminados", continúa Katz en sus declaraciones.

El ministro de Defensa israelí se ha pronunciado en estos términos después de que Donald Trump escribiera en su red social, Truth Social, estar considerando «reducir gradualmente» la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, al estar «muy cerca» de alcanzar sus objetivos.