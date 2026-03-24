Trump suspende la guerra cinco días

Publicado por Efe Washington / Teherán Creado: Actualizado:

Trump dio este lunes una moratoria a Irán de cinco días tras asegurar que Teherán está negociando de manera productiva. El anunció provocó la inmediata bajada de los precios del crudo. EE UU adopta la medida justo después de que el Kremlin adviertiera que cualquier ataque de EE UU o Israel contra instalaciones nucleares iraníes, como la central de Bushehr, construida por ingenieros de Rusia y donde trabajan cientos de trabajadores rusos, podría tener «consecuencias irreparables».

Trump ha confirmado este lunes que su Administración ha mantenido «conversaciones muy sólidas» con Irán el domingo y apuntó que hay un «importante» consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra.

«Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados», ha señalado el presidente estadounidense en declaraciones a la prensa antes de viajar a un acto en Tennessee. Irán sin embargo admite contactos pero niega el término conversaciones.

«Yo no llamé. Ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo», ha indicado, reiterando que cualquier pacto debe ser «bueno» e implicar que «no haya más guerras, ni más armas nucleares». «Ya no van a tener armas nucleares. Están de acuerdo con eso», ha indicado, recalcando que cualquier acuerdo debe contener ese punto.

«Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo. A nosotros también nos gustaría lograrlo», ha dicho sobre la posición de Irán, tras indicar que Washington espera volver a hablar y que estos contactos están encaminados a «poner fin al conflicto».

Sobre el estrecho de Ormuz, Trump ha apuntado que se retomará pronto el tránsito y que Estados Unidos puede gestionar conjuntamente el estratégico paso de la mano de Irán si fructifican las conversaciones. «Quizás yo. Yo y el ayatolá, quienquiera que sea el ayatolá, quien sea el próximo ayatolá», ha dicho sobre quién gestionará Ormuz en el futuro próximo.

El Kremlin advirtió este lunes que cualquier ataque de EE UU o Israel contra las instalaciones nucleares iraníes, como la central de Bushehr, construida por ingenieros rusos, podría tener «consecuencias irreparables».

«Consideramos que los ataques contra instalaciones nucleares son potencialmente muy peligrosos y pueden acarrear consecuencias, quizás incluso irreparables», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Subrayó que, al respecto, Rusia está en «permanente contacto» con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuyo director Rafael Grossi visitó la pasada semana este país, y también con Estados Unidos.

Entonces, Grossi se reunió en Moscú con el jefe de la agencia atómica rusa, Rosatom, Alexéi Lijachov, quien ha alertado en varias ocasiones sobre los ataques contra Bushehr.

«Por supuesto, esto representa una amenaza muy grande para la seguridad si esta tendencia se mantiene», señaló el portavoz.

Peskov destacó que «las correspondientes señales también se envían a la parte estadounidense» y añadió que Rusia mantiene una postura «muy responsable» al manifestar repetidamente su «inquietud».