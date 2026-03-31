Trump amenaza a Irán con destruir lo que queda en pie si no abre el paso de Ormuz

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a Irán con destruir todo lo que queda en pie, incluida la isla de Jark, desde la cual el país persa exporta la mayor parte de sus hidrocarburos, si no se llega a un acuerdo pronto y si el estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación. En este sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha avisado de que EEUU no permitirá el peaje de Irán en Ormuz y apunta que conseguirá sus objetivos «en semanas" Trump ha señalado que si bien se han alcanzado «grandes avances» en el diálogo con este «nuevo y más razonable régimen» iraní, pone en duda que pueda lograrse un acuerdo pronto, a unos días de que se levante la suspensión de los ataques contra las centrales eléctricas a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz. "Si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente, concluiremos nuestra querida 'estancia' en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jark", ha amenazado el presidente de Estados Unidos. Trump ha añadido que «posiblemente» también destruirán las plantas desalinizadoras, que «deliberadamente» aún no han tocado, según ha escrito en su plataforma de redes sociales. "Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de 'Reinado del Terror' del antiguo régimen", ha concluido el presidente estadounidense. En las últimas horas, las autoridades iraníes han vuelto a negar que se hayan producido contactos directos con el Gobierno de Estados Unidos y han puesto en duda que el presidente Trump tenga un interés real por lograr cualquier acuerdo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, sí ha confirmado contactos a través de terceros, aunque ha lamentado que las primeras propuestas que han llegado desde Washington no son razonables.

En semanas

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha avisado este lunes de que Estados Unidos no permitirá que Irán establezca un peaje al tránsito de buques en el paso de Ormuz y ha apuntado que el Ejército conseguirá los objetivos marcados por el presidente estadounidense, Donald Trump, «en cuestión de semanas y no de meses». "Ahora están haciendo amenazas sobre controlar el estrecho de Ormuz de forma permanente, creando un sistema de peajes y cosas por el estilo. Eso no se va a permitir y el presidente tiene varias opciones a su disposición si decide impedir que eso ocurra", ha denunciado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones al canal estadounidense ABC sobre la posición de Teherán en el estrecho de Ormuz. Sin descartar la opción de un despliegue terrestre en Irán, escenario que en cambio la semana pasada si rechazó, Rubio ha indicado que Trump «tiene varias opciones a su disposición", y que el Departamento de Guerra, como la Administración Trump nombra a la cartera de Defensa, «está preparando distintas alternativas». Según ha avisado, el resto del mundo debe «tomar nota».