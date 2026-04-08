Trump agita el fantasma del ataque nuclear en el final del ultimátum a Irán

Publicado por Mikel Ayestaran Estambul Creado: Actualizado:

Donald Trump reforzó este martes sus amenazas en la recta final del ultimátum y advirtió a Irán que «esta noche —el plazo vencía a las 20:00, hora de Washington, las dos de la madrugada en España— morirá toda una civilización». Poco después, en Hungría, su vicepresidente, JD Vance, dejó entrever que Estados Unidos podría recurrir al uso de armas nucleares: «Esperemos que respondan lo correcto (.), si no lo hacen deben saber que tenemos fuerza que no hemos usado hasta ahora y que el presidente puede decidir usarla y lo hará si ellos no cambian de conducta».

Estas palabras llegaron en medio de un nuevo bombardeo contra la isla de Kharg, principal centro petrolero de la República Islámica y unas de las ambiciones del inquilino de la Casa Blanca, y de los primeros ataques de Israel contra la infraestructura ferroviaria persa. Irán se mantuvo firme y no aceptó un alto el fuego temporal. Su exigencia es el final definitivo de la guerra y garantías de que no volverán a traicionarles y atacarles como en junio de 2025 y el pasado febrero. En algunos puentes y plantas eléctricas del país se formaron cadenas humanas para defender la infraestructura civil que Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazan con arrasar.

Los estadounidenses volvieron a castigar Kharg , que gestiona el 90% de las exportaciones de crudo iraní. La Guardia Revolucionaria reaccionó con un comunicado en el que señaló que «la contención ha terminado» y que atacará infraestructuras para privar a EE UU y sus aliados de petróleo y gas «durante años». Los objetivos alcanzados por Washington en la isla fueron búnkeres, una estación de radar y almacenes de munición, nada relacionado con la infraestructura petrolera, según el Ejército. Los dos primeros intentos de respuesta por parte de Teherán fueron en Arabia Saudí —donde restos de un misil interceptado cayeron cerca de instalaciones energéticas en el este del país— y Emiratos Árabes Unidos.

Antes de que expirase el plazo dado por la Casa Blanca, Israel se adelantó y su fuerza aérea bombardeó alrededor de diez tramos ferroviarios y puentes «clave» en Irán, según dijo un responsable de seguridad al diario The Times of Israel. Netanyahu confirmó poco después estas operaciones que suponen todo un castigo colectivo para la población. Antes de los ataques, el ejército advirtió a la gente que se mantuviera alejada de los trenes hasta la noche y ciudades como Mashad, la segunda más importante del país, decidieron suspender el servicio. Estos bombardeos obligaron al régimen a detener el servicio en las dos principales líneas del país (la del Sur y la de Zagros).

La Media Luna Roja iraní condenó este tipo de ataques contra infraestructuras ferroviarias y también los dirigidos contra edificios residenciales y lugares religiosos, incluidas iglesias cristianas y una sinagoga de Teherán en la noche del lunes. «Estas acciones son un crimen flagrante y una señal de la desesperación del enemigo", dijo el jefe de la organización en un comunicado. Los bombardeos llegaron incluso al Gran Bazar de la capital persa, centro de la economía nacional y lugar en el que estallaron las protestas contra el régimen de enero.

Ante el aumento de las amenazas y los bombardeos, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunció que «14 millones de personas se han ofrecido como voluntarias para luchar en defensa de Irán. Yo también estuve y seguiré estando entre quienes se sacrifican». Los bombardeos contra objetivos civiles han creado una mayor unidad nacional y las voces críticas con el régimen se suman a las movilizaciones porque consideran que esta es una guerra contra los persas, no solo contra el sistema islámico, y temen que Irán se convierta en un Estado fallido. La vía diplomática siguió mirando a Pakistán, centro del intercambio de mensajes entre las partes. Reza Amiri Moghadam, embajador de Irán en Islamabad, afirmó en redes sociales a primera hora de la mañana que los esfuerzos de mediación paquistaníes estaban «acercándose a una fase crítica y sensible». No ofreció más detalles y escribió: «Manténganse atentos para más información».

El lunes, los iraníes movieron ficha y enviaron una contrapropuesta al plan de 15 puntos de Trump. Teherán busca el final de la guerra y garantías de que no volverá a ser atacado. También pide que acaben los ataques israelíes contra Hezbolá, su milicia aliada en Líbano. A cambio, levantaría su bloqueo del estrecho de Ormuz, donde planea imponer una tasa de aproximadamente 2 millones de dólares por cada barco que atraviese esta vía marítima, cuyos ingresos compartiría con Omán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, advirtió que «estamos cerca del punto en el que la situación en la región podría descontrolarse» y dejó claro que la prolongación del conflicto no beneficia a ningún Estado a largo plazo. En su opinión, «Ormuz es un estrecho natural, no un canal, y todos los países de la región tienen derecho a utilizarlo libremente", algo que no comparten los iraníes. Doha es uno de los grandes aliados de Trump en la región y sufre ataques diarios por parte de la República Islámica porque alberga bases y empresas estadounidenses. En el pasado reciente ha sido un mediador clave en guerras como la de Gaza, pero en esta contienda ha evitado asumir ese rol. Según Reuters, en la recta final del ultimátum hubo un mensaje iraní a Washington: si la situación se descontrola, sus aliados en Yemen podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Este es el punto de paso clave para la ruta comercial entre Asia y Europa y en el pasado demostraron su capacidad para bloquearlo.