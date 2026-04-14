Trump activa el bloqueo naval sobre Irán: «Si un barco se acerca será eliminado"

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

Donald Trump ha ordenado para este lunes desde las 10.00 de la mañana hora de Washington (16.00 en la España peninsular) el bloqueo de todos los barcos que entren o salgan de puertos iraníes. La medida busca aumentar la presión sobre Teherán para que renuncie por completo a su programa nuclear. La lógica estratégica de la medida es cortar las exportaciones de petróleo persa y privar al régimen de divisas. En las últimas semanas, la República Islámica había empezado a cobrar peajes de entre uno y dos millones de euros, pagados en yuanes, la moneda china. Antes del ataque, el tránsito por Ormuz era libre. Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán celebradas en Pakistán se hundieron durante el fin de semana. El principal punto de ruptura fue precisamente ese: el programa nuclear iraní. Trump escribió en redes sociales que la reunión había ido bien y que se habían acordado la mayoría de las cuestiones, salvo el único que de verdad importaba: el nuclear. El presidente anunció el domingo en Truth Social un embargo amplio sobre «todos y cada uno» de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz, una vía marítima minada por Irán y por la que circula alrededor del 20% del crudo mundial. Después, el Mando Central de Estados Unidos precisó que comenzaría a detener de inmediato todo el tráfico que entre o salga de puertos iraníes. Mientras tanto, el alto el fuego impuesto por el propio Trump expira dentro de nueve días, el 22 de abril. El precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril, señal clara del nerviosismo de los mercados ante este nuevo paso de Washington. Irán advirtió que responderá. El mando central militar persa afirmó que, si sus puertos son amenazados, ninguno ubicado en la región será seguro. El estrecho obliga a los buques estadounidenses a operar en un canal muy estrecho y además sembrado de minas colocadas por el régimen como respuesta a los ataques ordenados por Trump desde el 28 de febrero. Teherán mantiene en esa zona minas marinas, misiles costeros y enjambres de drones baratos, suficientes para complicar seriamente cualquier operación naval. En el Golfo había ya atrapados unos siete millones de barriles de crudo y cuatro millones cargados con de productos refinados, a la espera de luz verde iraní para salir. Ormuz es además un punto crítico para otras cadenas de suministro, entre ellas aluminio, helio y fertilizantes, lo que amenaza con alimentar aún más la inflación en Estados Unidos y Europa. 7 millones de barriles de crudo y unos cuatro millones cargados con productos refinados se encontraban ya este lunes en el Golfo Pérsico a la espera de recibir luz verde de Irán para salir. El giro de Trump ha sido notable. El 1 de abril, en un discurso nacional, dijo que el estrecho de Ormuz no importaba porque Estados Unidos era autosuficiente en materia energética. Después amenazó con destruir la «civilización entera» de Irán si no permitía el paso de barcos. Ahora ha optado por imponer su propio bloqueo sobre ese mismo corredor. Islamabad mantiene los esfuerzos de mediación y ha dicho que seguirá intentando tender puentes.

En el Golfo había ya atrapados unos siete millones de barriles de crudo y cuatro millones cargados con de productos refinados