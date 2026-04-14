Trump rompe con Meloni: "Pensaba que tenía valor, pero me equivocaba"

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La guerra en Irán ha tenido una consecuencia imprevista para Italia: el giro radical de la política exterior de su primera ministra, Giorgia Meloni. En el día en el que anunció que no renovaba el memorando de defensa con Israel, marcando así una fractura en las relaciones entre Roma y Tel Aviv, la jefa del Ejecutivo italiano recibió una andanada por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, del que hasta hace poco presumía de ser una de sus mejores aliadas en Europa. "Estoy sorprendido con ella. Pensaba que tenía valor, pero me equivocaba", comentó el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista este martes con el diario Corriere della Sera. En una conversación con la corresponsal del periódico milanés, Trump criticó a Meloni porque "no nos está dando ninguna ayuda" en la guerra de Irán a pesar de que, a su juicio, "obtiene el petróleo" de Oriente Medio. "No piensa que Italia debería implicarse. Piensa que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella", afirma el mandatario, reconociendo que ambos llevan "mucho tiempo" sin hablar. Desde que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, la primera ministra italiana ha tratado de mantener un delicado equilibrio para no implicar a su país en la guerra, aunque tratando de salvar la buena sintonía que había mostrado con Trump. Pero la negativa a utilizar las bases militares conjuntas presentes en territorio italiano para las operaciones en Oriente Medio abrió una brecha en la relación que ha acabado saltando por los aires tras las críticas de este lunes del líder republicano al Papa. Meloni consideró "inaceptable" que el magnate calificara de "pésimo" a León XIV por haber censurado su política belicista. "Es ella la inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y hace que salte por los aires Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad", respondió Trump. En su opinión, la primera ministra italiana "no es la misma persona" que él respaldó hace unos meses, porque "no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a desembarazarnos del arma nuclear".

"Es muy distinta a como pensaba", afirmó, advirtiendo además que Italia "no será el mismo país", debido a la "inmigración, que está matando a Italia y a toda Europa". En la entrevista referida, Donald Trump aprovechó para criticar una vez más al Papa, que "no entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando", y también lamentó la derrota electoral en Hungría de su "amigo" Viktor Orbán.

Las críticas a su antigua aliada europea se conocen precisamente el mismo día en que la primera ministra italiana decidió suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, que impulsa la cooperación y el intercambio de información y tecnología en el ámbito militar entre ambos países. El pacto entró en vigor en 2005 y preveía la renovación cada cinco años, algo que había sucedido desde entonces pero que la jefa del Ejecutivo de Roma no ha querido continuar "en consideración de la situación actual" en Oriente Medio.

Ataques a la misión de la ONU La chispa que habría provocado la fractura entre Roma y Tel Aviv saltó la semana pasada, cuando el Ejército israelí disparó contra un convoy de soldados italianos pertenecientes a la misión de la ONU en Líbano. Este suceso, así como otros anteriores similares, fue condenado por el Gobierno de Meloni, que convocó al embajador hebreo en Roma para pedirle explicaciones y exigirle el "cese inmediato" de la campaña militar en territorio libanés. Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores, viajó el lunes a Beirut para mostrar la solidaridad de su país y denunciar una vez más los "inaceptables ataques" de Israel contra la población civil. Como era de esperar, sus palabras no gustaron nada al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, que presentó una queja diplomática. La suspensión del acuerdo habría sido tomada por Meloni tras analizar la cuestión con Tajani,, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, y su otro aliado principal, Matteo Salvini, líder de la Liga y vice primer ministro. La medida tiene significativas consecuencias para Italia, tanto por su significado simbólico como por romper lazos con uno de los más punteros productores de armamento. Todo ello llega, además, pocos días después de que el Gobierno español instara a la UE a suspender el pacto de asociación con el Estado judío debido a sus "flagrantes" violaciones del Derecho internacional en Gaza, Líbano e Irán.