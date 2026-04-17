Irán cerrará de nuevo Ormuz si EE.UU. mantiene el bloqueo naval, según medios

Uno de los cargueros alcanzados ayer por Irán en el estrecho de Ormuz.firma EFE / Tasnim News Agency

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Irán cerrará de nuevo el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este viernes medios iraníes.

"Si se mantiene el bloque marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní.