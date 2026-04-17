Diario de León

Irán cerrará de nuevo Ormuz si EE.UU. mantiene el bloqueo naval, según medios

Uno de los cargueros alcanzados ayer por Irán en el estrecho de Ormuz.

Uno de los cargueros alcanzados ayer por Irán en el estrecho de Ormuz.firma EFE / Tasnim News Agency

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Agencias

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Irán cerrará de nuevo el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este viernes medios iraníes.

"Si se mantiene el bloque marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará", indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní.

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