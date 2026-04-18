Diario de León

Irán anuncia la reapertura de Ormuz el miércoles tras el acuerdo por el Líbano

El presidente Trump asegura que el país persa está desminando las aguas del estrecho

Desplazados libaneses comienzan a regresar a sus hogares tras la entrada en vigor del alto el fuego con Israel.

Desplazados libaneses comienzan a regresar a sus hogares tras la entrada en vigor del alto el fuego con Israel.Wael Hamzeh

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Agencias
Washington

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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes, sin aportar más detalles, que Irán «está retirando o ha retirado» todas las minas marítimas que podría haber colocado en el estrecho de Ormuz durante el conflicto. «¡Irán, con la ayuda de los EE. UU., ha retirado —o está retirando— todas las minas marinas!», escribió el mandatario en su red Truth Social minutos después de asegurar que EE.UU. mantendrá el bloqueo naval a los buques iraníes pese a la reapertura del estrecho anunciada por Teherán. El pasado sábado, mientras tenían lugar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, dos destructores de la Armada estadounidense iniciaron una operación para «establecer las condiciones» que permitirían iniciar la tarea de desminado y orientada a garantizar que la vía quede libre de explosivos, según detalló el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom). Por su parte, Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá «totalmente abierto» hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves. Sin embargo, Trump ha dicho que su país mantendrá el bloqueo naval sobre buques iraníes o que vayan o vuelvan a y desde puertos iraníes, con independencia de su bandera, hasta que haya un acuerdo. La semana pasada el mandatario estadounidense aseguró que este proceso de limpieza era «un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros». Trump también recomendó este viernes a los socios de la OTAN, a los que ha criticado durante las últimas semanas por negarse a reabrir militarmente la vía marítima, que se mantengan «alejados» del estrecho de Ormuz «a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo».

Irán cerrará de nuevo el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este viernes medios iraníes.

Condiciones

«Si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará», indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, que citaron fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció ayer la reapertura del estratégico estrecho hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

«Si se mantiene el bloqueo marítimo se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará»

El Ejército libanés anunció este viernes que está reforzando su despliegue en el sur del río Litani para facilitar el regreso de los residentes a sus aldeas, al tiempo que mantiene sus operaciones en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía tras la entrada en vigor del alto el fuego con Israel. Según informó el mando militar en un comunicado, «el Ejército trabaja para facilitar el regreso de los residentes a sus aldeas reforzando su despliegue en el sector sur de Litani», mientras desarrolla otras labores que incluyen «el establecimiento de puestos de control temporales, la limpieza de carreteras y obstáculos, así como la detonación controlada de municiones sin explotar». En este marco, una unidad del Ejército reabrió la carretera Dbayn-Marjayún, que había quedado cortada tras un ataque israelí, mientras que otra unidad procedió a la reapertura del puente costero Qasmiyeh-Tiro y se llevan a cabo trabajos de reparación en varios puentes adicionales. El mando del Ejército libanés reiteró la importancia de que los ciudadanos cooperen con las instrucciones de las unidades militares desplegadas y eviten transitar por las carreteras que han sido cerradas por el Ejército, ya que estas conducen a aldeas donde aún permanecen estacionadas las fuerzas de ocupación israelíes. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó previamente en un encuentro con diputados en Beirut que el Ejército libanés desempeñará un «papel fundamental» tras la retirada israelí, por lo que remarcó la necesidad de consolidar el alto el fuego tras destacar la importancia de las negociaciones con Israel, que definió como «delicadas y cruciales». En esta misma jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de diez días anunciado el jueves y al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, accedió tras hablar con el mandatario estadounidense. Sin embargo, Netanyahu afirmó este viernes que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte, en particular el «desmantelamiento» del grupo chií libanés Hizbulá.

El ejército libanés intensifica su despliegue en el sur para asegurar el retorno de civiles
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