Trump intenta salvar su plan en Irán

Publicado por Efe / Europa Press Washington Creado: Actualizado:

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, llamó ayer a su homólogo iraní, Abás Araqchí, para tratar de preservar el diálogo entre Irán y Estados Unidos a menos de 48 horas para que expire la tregua. La llamada se produce en plena incertidumbre sobre si ocurrirán o no las conversaciones programadas para este lunes entre Washington y Teherán en Islamabad, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la salida de su delegación hacia Pakistán aunque ayer a media tarde el vicepresidente JD Vance, todavía no ha partido hacia Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con Irán.

Trump dijo este lunes que considera «altamente improbable» que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo. «No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo», ha explicado Trump en una entrevista con Bloomberg.

«Es altamente improbable que lo prolongue», ha respondido al ser preguntado por la tregua anunciada el 7 de abril. De hecho, ha subrayado que la tregua termina «el miércoles por la tarde». «Miércoles por la tarde, hora de Washington», ha apuntado.

El mandatario estadounidense se ha referido también al bloqueo impuesto a los puertos iraníes. «No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo», ha argüido.

En cuanto a la posibilidad de que no haya acuerdo y de si reanudará los ataques entonces, ha respondido que «si no hay acuerdo, evidentemente me esperaría» que se retomaran los ataques.