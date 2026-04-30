Putin ofrece una tregua a Ucrania el 9 de mayo para celebrar el Día de la Victoria

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Donald Trump confirmó este miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca que, como había anunciado el Kremlin poco antes, mantuvo una llamada de más de hora y media con Vladímir Putin y aseguró que ve margen para una solución "relativamente rápida" en Ucrania, aunque no concreta plazos, condiciones ni garantías La conversación estuvo principalmente centrada en la invasión del país eslavo, al que Putin ofreció una tregua para el 9 de mayo, jornada en el que Rusia celebra el Día de la Victoria. El presidente de EE UU definió la llamada como "muy buena" y aseguró que se ha abierto una vía para avanzar hacia una negociación. En un segundo plano dejó otros asuntos que también surgieron en la conversación, como Irán. También se mostró optimista en cuanto al desenlace del conflicto en Oriente Medio. "Creo que vamos a llegar a una solución relativamente rápido", afirmó, sin precisar plazos concretos ni condiciones sobre el terreno.

En cualquier caso, el elemento más relevante de su relato fue la sorpresiva propuesta de una minitregua. Trump aseguró que planteó a Putin "un poco de alto el fuego", en esos términos, y que percibió una disposición positiva desde Moscú. "Creo que podría hacerlo", dijo sobre el presidente ruso. En un gesto que reflejaba su confianza, llegó incluso a preguntarse en voz alta si Moscú había anunciado ya algún movimiento en esa dirección, como si esperara una respuesta inminente tras la conversación.

No en vano, desde el Kremlin Yuri Ushakov fue el encargado de anunciar que Putin considera "un alto el fuego como lo correcto" para ese día, en el que se celebra el gran desfile militar ruso. Además, siempre según el consejero del presidente ruso, Putin condenó durante su diálogo el intento de asesinato de Trump y alabó las iniciativas de la primera dama, Melania Trump, para reunir a los niños ucranianos con sus familias. Trump ve a Kiev "vencido" Pero también sostuvo que es Kiev -y no el Kremlin con sus vecinos pese a lo ocurrido en estos años de conflicto- la que ataca objetivos civiles y energéticos en Rusia, afirmó que sus tropas avanzan y que acabará consiguiendo los objetivos de su 'operación militar especial'. Trump, sin embargo, no hizo mención a estas partes de la conversación, pero sí dejó caer que Ucrania "militarmente está vencida".

Durante su intervención, el republicano volvió a insistir en su relación personal con Putin como un activo político. "Le conozco desde hace mucho tiempo", señaló, antes de sugerir que el líder ruso "estaba listo para hacer un acuerdo hace tiempo". Trump añadió que "algunas personas lo hicieron más difícil", una referencia ambigua que no desarrolló, pero que encaja con su narrativa de que anteriores intentos de negociación se vieron bloqueados por terceros actores.

La conversación entre ambos líderes incluyó también referencias a Irán. Trump explicó que Putin ofreció ayuda en relación con el uranio enriquecido, un asunto clave en el tablero internacional. La respuesta del presidente estadounidense fue clara y buscó marcar prioridades: "Antes de ayudarme, quiero terminar tu guerra". Con esa frase, Trump fijó el orden de su agenda exterior, condicionando cualquier cooperación más amplia con Moscú a avances en el conflicto ucraniano. Al cierre de esta edición, Kiev no se había pronunciado en torno al ofrecimiento de Putin, que tiene todo el sentido.

Moscú saca pecho

Porque Rusia celebrará el Día de la Victoria con miedo a un ataque de Ucrania. El Kremlin considera sagrado este acto que recuerda y festeja la victoria soviética en la II Guerra Mundial sobre la Alemania nazi (1945). Suele exhibir sus mejores armas, pero en esta ocasión Putin ha decidido no sacar ni tanques ni misiles nucleares. El presidente adopta esta medida ante la amenaza de Ucrania, que dispone desde 2025 de misiles con un alcance de 3.000 kilómetros y que ha demostrado su capacidad de sabotaje con drones ocultos en suelo ruso. El Día de la Victoria es festivo en Rusia desde 1965. Y a partir de 1995, bajo el mandato de Boris Yeltsin, se celebra un desfile militar en las calles de Moscú. Putin llegó al poder cuatro años después y ha convertido el acto en la Plaza Roja de la capital es un escaparate de su capacidad bélica. Pero la guerra con Ucrania le obliga en esta edición a limitar el despliegue. Salvo que Volodímir Zelenski acepte el trato, claro.