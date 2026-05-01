El líder iraní afirma que EEUU no tiene lugar en el futuro del Pérsico

Publicado por Agencias Teherán Creado: Actualizado:

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves que ha comenzado una nueva etapa en el golfo Pérsico con un «brillante» futuro regional sin Estados Unidos. «Hoy, dos meses después de la mayor concentración militar y agresión de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se está escribiendo un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz», dijo Jameneí en un mensaje publicado con ocasiones del Día del golfo Pérsico en Irán. «Por el poder y la fuerza de Dios, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos y al servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus naciones», aseguró. Jameneí sostuvo que las bases estadounidenses en la región no tienen el poder de garantizar su seguridad ni el de sus países aliados en la región. «Los extranjeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia y cometen actos malvados y maliciosos no tienen cabida en ese lugar, salvo en el fondo de sus aguas», dijo. Para el líder religioso y político las nuevas normas que prepara Teherán para gestionar el estrecho y cobrar a los buques por su transito traerán «comodidad y progreso» para las naciones de la región. La República Islámica celebra cada año el Día del golfo Pérsico el 30 de abril con diferentes eventos y discursos de sus autoridades. Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloque iraní del estrecho de Ormuz, a su vez una reacción a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Tras la imposición del bloqueo iraní por la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial la circulación de petroleros ha caído en picado, lo que ha disparado el precio del crudo. La República Islámica además cobra a los buques que quieren transitar por el estrecho y según el Banco Central del país ya ha recibido pagos por ello

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que el boqueo naval estadounidense a los puertos y buques iraníes está condenado al fracaso y sostuvo que la seguridad en la zona solo se conseguirá a través de la cooperación con los países de la región. "El golfo Pérsico simboliza la resistencia al colonialismo pasado y presente, y cualquier intento de bloquear a Irán está condenado al fracaso", dijo el mandatario en un mensaje con ocasión del Día del Golfo Pérsico que se celebra cada 30 de abril en el país persa. Pezeshkian aseguró que “el golfo Pérsico no es un escenario para la imposición de voluntades extranjeras unilaterales, y la seguridad de esta región estratégica solo puede garantizarse mediante la cooperación de los Estados ribereños”, según recoge la agencia IRNA. Calificó el estratégico paso marítimo como “inseparable de la identidad nacional de los iraníes y un símbolo de la soberanía de la República Islámica”. Pezeshkian también aseguró que su país, “como guardián de la seguridad” del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, está comprometido con el principio de libre navegación, excepto para “los países hostiles». Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, a su vez una reacción a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Tras la imposición del bloqueo iraní por la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial, la circulación de petroleros ha caído en picado, lo que ha disparado el precio del crudo.

Pezeshkian aseguró que «el golfo Pérsico no es un escenario para la imposición de voluntades extranjeras unilaterales